Краткий курс истории файрволов

Межсетевые экраны защищают наши данные уже почти 30 лет. Сегодня это мощные многофункциональные системы, предназначенные для работы в сетях, лишенных четких границ. Как шло их развитие все эти годы?

Мобильные устройства сотрудников, центры обработки данных, публичные и частные облака, интернет вещей — количество направлений атак существенно выросло, что усложняет защиту корпоративной сети. Ее периметр настолько растянут, что его невозможно определить.

Сегодня злоумышленники могут нанести удар в любом месте и в любое время. Это означает, что при разработке стратегий и структур защиты специалисты по безопасности корпоративных сетей должны использовать подход, аналогичный принципам ведения войны. Организациям следует позаботиться об укреплении защиты с учетом расположения важных ресурсов и обеспечить быстрое реагирование на угрозы за счет непрерывного мониторинга состояния сети, лишенной границ.

Как ответ на новые задачи эволюционировал и межсетевой экран: от простейших фильтров пакетов, файрволов с отслеживанием состояния, защищающих немногочисленные точки входа, к адаптивному мощному решению для современных сетей. Мы предлагаем бросить взгляд на его историю и современные функции.

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