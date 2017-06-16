Как самостоятельно противостоять киберугрозам и все проиграть

В ближайшем будущем основные угрозы ИБ будут заключаться как в усилении таргетированных атак, так и в более широком и изощренном использовании ransomware, то есть программ, с помощью которых преступники лишают своих жертв доступа к компьютеру и вымогают у них деньги. Именно эти виды угроз наиболее эффективны в финансовом плане и, значит, привлекательны для злоумышленников. Готова ли отрасль к борьбе с ними? А к борьбе с кибертерроризмом? Об этом мы поговорили с несколькими авторитетными экспертами – участниками недавнего форума ITSF в Казани.

страницы: 1 | 2 | следующая

Сегодня в мировой экономике правит тренд на цифровизацию бизнеса, и преступники изучают все новые и новые мишени для атак, которые появляются благодаря этой цифровизации. Бизнес становится все более зависимым от ИТ, все больше систем «светят» в интернет: клиент-банки, интернет-магазины, СЭД и другие. Обретает формы интернет вещей – и количество проблем, которые предстоит решить отрасли информационной безопасности, возрастает по экспоненте.

На рынок киберпреступности благодаря многочисленным удачным атакам хлынули деньги: покупаются инсайдеры в компаниях-жертвах, хакеры изучают ПО на предмет «уязвимостей нулевого дня», на «темную сторону» переходят вчерашние специалисты по информационной безопасности. Как результат, ущерб от атак возрастает с каждым годом. Только в России в 2015 году организации потеряли 203,3 млрд руб., по данным Group-IB, «Фонда развития интернет-инициатив» и Microsoft. Общее число инцидентов увеличилось более чем в два раза, а средний ущерб от инцидента – в 1,5. Причем в остальном мире за этот же период отмечалось сокращение количества инцидентов ИБ на 3% и финансовых потерь на 10–15%. Следовательно, в России нужно доводить уровень защиты до западного, чтобы добиться таких результатов.

Беззащитный интернет вещей

Уже сегодня специалисты бьют тревогу: мало кто из производителей устройств для интернета вещей думает об их защите. Если и принимаются какие-то меры, то в большинстве случаев они недостаточны. И это наглядно продемонстрировала атака вируса WannaCry: по СМИ и форумам разлетелись многочисленные фотографии блокиратора на экранах не только пользовательских компьютеров, но и банкоматов, платежных терминалов, табло электронных очередей, работающих под управлением ОС Windows.

«Эти системы раньше не защищались, потому что не было вектора атак, – поясняет директор по корпоративным решениям «Лаборатории Касперского» Кирилл Керценбаум. – Но хакеры постоянно стремятся использовать все новые и новые устройства для получения доступа к атакуемым ресурсам. Чем активнее бизнес применяет цифровые технологии, тем больший интерес он вызывает у киберпреступников, потому что появляется больше «точек входа» внутрь периметра».





Cпециалисты бьют тревогу:

мало кто из производителей устройств для интернета вещей думает об их защите

Если посмотреть отчеты аналитических компаний, год за годом демонстрирующих резкое увеличение объемов данных, уровня проникновения ИТ в экономику, а также оценить не менее впечатляющий рост убытка бизнеса от действий киберпреступников – даже с учетом того, что далеко не весь ущерб становится известен широкой публике, – создается впечатление, что разработчики средств защиты не успевают находить решения возникающих задач и проигрывают эту войну. Но оснований для паники нет – это всего лишь классическая картина соревнования щита и меча: защита появляется после атаки. «Достаточно вспомнить, – говорит Кирилл Керценбаум, – что на момент появления первых компьютерных вирусов еще не было антивирусов. Появились вирусы – был разработан способ борьбы с ними, потом научили защитное ПО анализировать поведение программ и устранять любую известную подозрительную активность».

Кибертеррор уже завтра

Основные ожидания специалистов по ИБ связаны с усложнением ИТ-инфраструктур компаний и развитием интернета вещей, промышленного интернета вещей. Они определят «лицо» отрасли завтрашнего дня. Сегодня «меч» позволяет киберпреступникам быстрыми ударами добывать деньги, воруя их со счетов компаний и банков, продавая конфиденциальные данные или просто вымогая деньги у жертв. Но доходы никогда не распределяются равномерно: пока одни хакеры разрабатывают золотую жилу, другие подбирают остатки, а вновь прибывшим вообще не хватает места. И начинается борьба за новые ниши для монетизации своих усилий. Одну из них специалисты называют уже давно: кибертерроризм. По сравнению с тем, что можно сотворить, получив доступ к системам энерго-, тепло- и водоснабжения, к индустриальным системам, к управлению беспилотными автомобилями, известный по иранским событиям вирус Stuxnet покажется детской шалостью – которой он, впрочем, по реальному результату работы и являлся.

Кирилл Керценбаум отмечает, что индустриальные информационные системы защищаются по максимуму, чтобы перекрыть сами пути вероятных угроз: «Правило отставания защиты от нападения не всегда работает в промышленности, потому что атака на критическую инфраструктуру может привести к катастрофическим последствиям. И в сфере индустриальной безопасности защитные технологии появляются раньше потенциальных угроз. В том, что такие атаки будут в ближайшее время, я не сомневаюсь, и оцениваю их вероятность более чем в 30%.

Аналогичные перспективы видит и руководитель отдела информационной безопасности компании «ICL Системные технологии» Иван Шашуров: «Сегодня террористы создают собственные защищенные контуры для обмена информацией друг с другом. Но в ближайшие 10 лет я не исключаю появления целых бирж, на которых террористические группировки будут размещать заказы, а хакеры – соревноваться за них. Изменится способ контакта злоумышленников между собой, упростится монетизация деятельности киберпреступников. Нам это грозит увеличением числа техногенных аварий: никто не будет вымогать деньги, цель будет – уничтожение как минимум информации, а как максимум – физических объектов. И отрасль ИБ, и государство должны быть готовы вместе отразить эту угрозу».

Надежды на СПО

После двукратной девальвации в 2014 году рубль так и не «отскочил», поэтому стоимость иностранных решений для ИБ на прежний уровень не вернулась, несмотря на большие скидки, которые вендоры часто предоставляют российским компаниям. Но ИТ и ИБ-системы нуждаются в поддержке и развитии. Как же теперь покупать?

Часть ответа известна: в России взят курс на импортозамещение. На этой волне российские компании стремятся продвигать свои технологии, а иностранным игрокам становится все сложнее и сложнее работать. И такой курс продлится, скорее всего, до 2030 года, судя по утвержденной «Стратегии развития информационного общества».

Создан реестр отечественного программного обеспечения, в котором значительная часть представленных программ и систем разработана на базе open source решений. Считается, что открытый исходный код позволяет обезопасить российские организации от разного рода недокументированных возможностей – их находили в самых известных корпоративных решениях крупнейших вендоров. Произошло ли это в действительности за последние годы? Независимый эксперт Алексей Лукацкий уверен, что СПО никак не повлияло на защищенность компаний, потому что декларации об отсутствии закладок и их реальное отсутствие – не одно и то же: «Безопасным может считаться только проверенный код. Но специалистов, способных это сделать, в России немного, не говоря уже о конкретных компаниях-заказчиках. А если говорить про регуляторов, то им все равно, опенсорсное у вас решение или проприетарное – они требуют предоставления доступа к исходному коду при сертификации. Поэтому СПО внедряют чаще по экономическим соображениям».

«Импортозамещение невозможно реализовать быстро, – добавляет Иван Шашуров. – Для появления качественного продукта нужны много денег, время и функциональный заказчик. И тогда через 2–4 года в России появятся новые качественные, мощные, конкурентоспособные продукты. При этом системы ИБ очень специфичны, и российские решения в массе своей не выйдут за пределы рынка СНГ». На этом пути отрасли необходимы и государственная финансовая поддержка, и наличие заказчиков, имеющих сформулированные требования к нужным системам и готовых инвестировать в их создание.

Такое разное государство

Алексей Лукацкий отмечает негативные тенденции, связанные с не всегда умелым и компетентным вмешательством государства в дела отрасли. «Если рассматривать внутреннюю политику, то в России продолжат развиваться тенденции, когда будут реализованы не самые эффективные с точки зрения развития цифровой экономики, но отвечающие требованиям национальной безопасности решения, например, «законы Яровой», которые предусматривают новые подходы к анализу и хранению трафика и т.п. Более того, учитывая, что государство активно «закручивает гайки» в области интернета, – это и требования по деанонимизации мессенджеров, и блокировки сайтов, и запрет VPN, – обязательно появятся решения, которые, может быть, нарушают конституционные и иные права граждан, но они будут востребованы государством, а, если есть рынок, решения будут развиваться».

Само появление законов, в ходе обсуждения которых отрасли ИТ и ИБ буквально взрываются возмущением, говорит о том, что чиновники и депутаты далеко не всегда интересуются мнением специалистов, как их предложения отразятся на реальной жизни, можно ли их воплотить, сколько это стоит и кто понесет расходы. Почему они не интересуются, почему обращения различных отраслевых объединений всегда звучат постфактум – вопрос отдельного обсуждения. Но на стороне государства есть и позитивные сдвиги, которые отмечают многие участники рынка. Речь идет о роли регуляторов. За последние годы тот же ФСТЭК эволюционировал, превратившись из бюрократа и формалиста в организацию, работа с которой в период сертификации может быть реально полезной для улучшения качества продуктов компаний.





страницы: 1 | 2 | следующая