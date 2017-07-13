Инфографика: Большинство успешных атак проводится по модели «Киберпреступление как услуга»

Компания Fortinet, специализирующаяся на информационной безопасности, обнародовала отчет о глобальном исследовании угроз за 1 квартал 2017 г. Предметом исследования стала цепочка внедрения киберугроз, были рассмотрены такие направления атак как эксплойты, вредоносное ПО и ботнеты. Выяснилось, что для большинства отраслей опасность представляют одни и те же угрозы. В числе немногих исключений оказались сферы образования и телекоммуникаций.

Несмотря на широкий резонанс отдельных случаев, проводником преобладающей части успешных атак является масштабная инфраструктура «Киберпреступление как услуга». Ускорению распространения вредоносного ПО также способствует взаимопроникновение инфраструктур и интернета вещей. Так, объем вредоносных мобильных программ увеличился на 7% в сравнении с предыдущим кварталом. При этом отмечается общее снижение эффективности отслеживания и управления современными распределенными инфраструктурами.

Авторы исследования также подчеркивают чрезмерное повышение нагрузки на специалистов по ИБ. Это вызвано массовым использованием частных и публичных облаков, подключением к сетям различных устройств (в том числе в рамках концепции BYOD) и появлением внеполосных направлений угроз таких как теневые ИТ-ресурсы.



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