InfoWatch и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности

InfoWatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на взаимодействие в сфере обеспечения информационной безопасности деятельности корпорации «Уралвагонзавод» и аффилированных с ней лиц, в том числе — с использованием программных продуктов ГК InfoWatch. Соответствующее соглашение в присутствии министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова подписали президент InfoWatch Наталья Касперская и генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

Сотрудничество предполагает проведение совместных консультаций в области обеспечения ИБ, тестирование программных продуктов сторон и выдачу заключений о результатах тестирования. Также соглашением предусмотрена возможность заключения отдельных договоров, соответствующих предмету заключенного соглашения и направленных на достижение целей сотрудничества.

«Мы рады быть партнером компании "Уралвагонзавод", которая широко известна в России и за ее пределами благодаря производству военной техники, подвижного состава, и понимаем степень ответственности, которую накладывают стоящие перед нами задачи, — сказала глава InfoWatch Наталья Касперская. — В таком чувствительном к обеспечению безопасности секторе, как ОПК, к техническим средствам защиты предъявляются особые требования. Мы готовы обеспечить наших партнеров наиболее актуальными отечественными разработками по защите предприятий от утечек информации, внутренних угроз и целенаправленных внешних атак через информационные системы. Специалисты InfoWatch готовы развивать сотрудничество с предприятиями ОПК по созданию профильных отраслевых решений в области ИБ».

«Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", в силу своей специфики, всегда уделяла большое внимание вопросам обеспечения безопасности своих информационных ресурсов, — отметил директор по информационным технологиям корпорации «Уралвагонзавод» Михаил Кохан. — В настоящее время очень важно обеспечить системный и комплексный подход к стратегическому планированию решений в области информационной безопасности, создавая задел на будущее. Мы знаем, что в России организационные и технические меры по обеспечению информационной безопасности предприятий ОПК находятся на достаточно высоком уровне и надеемся на то, что сотрудничество с ГК InfoWatch позволит выстроить эффективную систему обеспечения информационной безопасности в соответствии с вызовами технологического прогресса и скоростью изменений цифрового мира».

InfoWatch входит в состав Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» (ЛСОП), которая объединяет около 200 организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.