«Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность ОТП Банка

Комплексная защитная платформа Kaspersky Security для бизнеса обеспечит всестороннюю безопасность корпоративной сети одного из крупнейших российских банков – ОТП Банка. Как рассказали CNews в компании, решение «Лаборатории Касперского» позволит сохранить конфиденциальность данных и защитит IT-инфраструктуру банка от всех актуальных киберугроз, включая программы-шифровальщики. Поставку и внедрение решения осуществил партнер «Лаборатории Касперского» – компания «Инфозащита».

«Защита информации, а в наше время практически вся она находится в электронном виде, является одной из ключевых задач в работе банка. Утечка конфиденциальных данных и вторжение в корпоративную сеть может нанести большой вред как самому банку, так и его клиентам, – сказал Сергей Чернокозинский, начальник управления информационной безопасности ОТП Банка, – Мы доверили свою информационную безопасность решениям «Лаборатории Касперского», поскольку они отлично распознают и блокируют все типы киберугроз. Кроме того, передовые технологии дополняются качественной и оперативной технической поддержкой со стороны компании».

«Банковские IT-инфраструктуры всегда были привлекательной целью для злоумышленников, и в последнее время эта тенденция стала проявляться еще активнее. Именно поэтому банковский сектор нуждается в самых передовых технологиях защиты. Решения «Лаборатории Касперского» используют возможности машинного обучения и поведенческий анализ для распознавания новейших угроз, данные о которых еще не успели попасть в антивирусные базы. Благодаря такому подходу платформа KasperskySecurity для бизнеса блокирует все типы угроз, в том числе эксплойты и программы-вымогатели, – отметила Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России. – Мы рады, что один из ведущих банков страны – ОТП Банк – выбрал именно наши технологии».

Комплексная платформа «Лаборатории Касперского» Kaspersky Security для бизнеса включает в себя множество инструментов и технологий для защиты всей IT-инфраструктуры, обеспечивая сохранность конфиденциальной информации и безопасный доступ пользователей к сетевым ресурсам. Помимо полноценной защиты традиционных рабочих станций и серверов, решение Kaspersky Security для бизнеса позволяет контролировать и защищать мобильные устройства, предоставляет передовые антиспам-технологии, дает возможность шифровать наиболее важную информацию, а также помогает управлять удаленным доступом к корпоративной сети. При этом все инструменты защиты максимально удобно представлены для IT-администраторов с помощью единой графической консоли и позволяют эффективно управлять безопасностью целого предприятия.