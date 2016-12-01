ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл»

ESET объявил о продолжении сотрудничества с «Сумитек Интернейшнл». Как рассказали CNews, компании была продлена лицензия корпоративного решения ESET NOD32 Antivirus Business Edition и продукта для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server.

«Сумитек Интернейшнл» – дочерняя компания японской корпорации Sumitomo Corporation. Компания занимается поставками экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков, карьерных самосвалов и другой специализированной техники, а также запасных частей к ней. «Сумитек Интернейшнл» сотрудничает с KOMATSU Ltd, Wirtgen International, Тоyota и другими производителями.

«В структуре компании штаб-квартира в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Красноярске и Кемерово, а также 28 представительств по всей стране, – сказал Айсен Иванов, руководитель ИТ-департамента «Сумитек Интернейшнл». – В продуктах ESET нас впечатлила продуманная система централизованного управления при помощи веб-консоли ESET Remote Administrator. Надежность и быстродействие также на высоком уровне. Мы без сомнений продлеваем лицензии в 2016 году».

ESET NOD32 Antivirus Business Edition – решение для защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств от всех типов интернет-угроз. Продукт блокирует работу запрещенных приложений и исключает вероятность утечки конфиденциальной информации. Благодаря использованию облачных технологий и гибкой системе проактивной защиты, ESET NOD32 Antivirus Business Edition может проводить оперативное сканирование и распознавать даже неизвестные прежде угрозы. Оптимизированные алгоритмы сканирования обеспечивают высокую производительность решения, а инструменты управления позволяют оперативно развертывать и администрировать систему антивирусной защиты.