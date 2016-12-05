Банк «Российский капитал» выбрал «Рутокен ЭЦП 2.0» для своей системы ДБО

Банк «Российский капитал» выбрал электронные идентификаторы «Рутокен ЭЦП 2.0» для генерации электронной подписи в ходе выполнения корпоративными клиентами платежных операций в системе дистанционного банковского обслуживания, созданной на базе Correqts Corporate компании BSS. Клиенты банка получили инструмент, обеспечивающий повышенный уровень безопасности в дистанционных каналах, сообщили CNews в BSS.

«Рутокен ЭЦП 2.0» сертифицирован ФСБ России как средство криптографической защиты информации с аппаратной реализацией алгоритмов электронной подписи (ЭП) и хеширования. Устройство поддерживает работу с неизвлекаемыми ключами ЭП. Это означает, что при вычислении электронной подписи значение закрытого ключа не покидает пределы носителя и, соответственно, не может быть скопировано злоумышленниками, подчеркнули в компании. Принцип неизвлекаемости закрытого ключа позволяет увеличить срок действия сертификатов пользователей до 3 лет, снизить издержки при эксплуатации и повысить общую защищенность.

Криптографические алгоритмы, реализованные в «Рутокен ЭЦП 2.0», соответствуют стандартам ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, что, как считают в BSS, упростит переход к новым правилам в 2018 г. В соответствии с документом ФСБ России № 149/7/1/3-58 от 31.01.2014, использование схемы ГОСТ Р 34.10-2001 для формирования электронной подписи после 31 декабря 2018 г. не допускается.

«Разработки BSS используются подавляющим большинством системно образующих банков страны. Проект в банке “Российский капитал” получился весьма масштабным даже по меркам нашей компании. Банк приобрел современную платформу ДБО для корпоративных клиентов, отвечающую всем потребностям бизнеса. Отрадно, что в этом проекте мы идем в тандеме с нашим давним партнером — компанией “Актив”, чья продукция гарантирует высокую степень защиты при проведении банковских операций клиентами», — заявил Виталий Патешман, директор по продажам компании BSS.

Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив», со своей стороны отметил: «Всегда приятно, когда получается сделать действительно серьезный, значимый проект, удовлетворить все требования заказчика. Были достаточно сжатые сроки, продукция поставлялась в заказном исполнении, с жесткими требованиями к сертификации по линии ФСБ России. Мы справились! Уверен, что и банк, и его клиенты окажутся в плюсе благодаря нашему сотрудничеству с компанией BSS».

«Сейчас система дистанционного банковского обслуживания является основным каналом взаимодействия между клиентом и банком. Система ДБО должна быть удобна, безопасна и удовлетворять всем требованиям регуляторов, даже в будущем. Поэтому наш банк выбрал решения от компаний BSS и “Актив”», — отметила Татьяна Протопопова, директор департамента продуктов и маркетинга банка «Российский капитал».