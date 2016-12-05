Eset предложила бесплатную утилиту для жертв ботнета Avalanche

Компания Eset предложила бесплатную утилиту для проверки компьютера на предмет заражения бот-программами сети Avalanche, ликвидированной в конце ноября. В состав ботнета входило до 500 тыс. компьютеров по всему миру, сообщили CNews в Eset.

Глобальный ботнет Avalanche выведен из строя при участии правоохранительных органов и ИТ-специалистов из 40 стран мира. Сеть действовала больше семи лет, распространяя не менее 20 видов вредоносных программ, включая шифраторы и банковские трояны. Инфраструктура Avalanche использовалась для заражения пользователей вредоносным ПО TeslaCrypt, Nymain, Dridex, Qbot и др.

Eset давно сотрудничает с правоохранительными органами для противодействия международной киберпреступности. Компания участвовала в ликвидации ботнета Dorkbot, заражавшего тысячи компьютеров в неделю, и сети Windigo, которая специализировалась на краже персональных данных и перенаправлении трафика на вредоносный контент.

Eset рекомендует проверить компьютер на предмет включения в ботнет Avalanche при помощи бесплатного онлайн-сканера. Eset Online Scanner детектирует и устраняет любые вредоносные программы, в том числе из реестра.