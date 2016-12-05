«МТС Банк» повысил защиту от кредитного мошенничества с внедрением НБКИ-AFS

«МТС Банк» интегрировал разработанную «Национальным бюро кредитных историй» (НБКИ) межбанковскую систему НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) в систему принятия решения о выдаче розничных кредитов. Это позволило повысить защиту от попыток кредитного мошенничества, сообщили CNews в «МТС Банке».

НБКИ-AFS — это сервис по противодействию кредитному мошенничеству, предлагающий современную защиту кредитора от действий мошенников различных типов. Сервис создавался при участии банков-лидеров рынка розничного кредитования в России, подчеркнули в «МТС Банке».

«Внедрение НБКИ-AFS позволяет нам оперативно выявлять подозрительные кредитные заявки и обеспечивать оптимальное управление рисками, — отметил вице-президент, руководитель блока розничных рисков «МТС Банка» Екатерина Резникова. — Сервис определяет не только прямые, но и опосредованные связи с мошенническими заявками и значительно увеличивает глубину и точность анализа. Использование НБКИ-AFS повышает скорость и точность обнаружения потенциально недобросовестных заемщиков и, в конечном итоге, положительно сказывается на качестве обслуживания ответственных клиентов банка».

«От кредитного мошенничества страдают и кредиторы, и добросовестные заемщики, — считает генеральный директор «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) Александр Викулин. — При этом использование комплексного подхода к противодействию мошенничеству на этапе анализа кредитных заявок сокращает убытки кредиторов. Именно поэтому НБКИ сконцентрировало свои усилия на разработке и внедрении в российскую практику современных инструментов противодействия кредитному мошенничеству. И мы видим, что количество банков, которые стремятся использовать эти сервисы на всех этапах кредитной деятельности, неуклонно растет».