АСТ займется продвижением продуктов Solar Security

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, заключила соглашение о партнерстве с компанией АСТ, многопрофильным системным интегратором. Об этом говорится в заявлении Solar Security, поступившем в редакцию CNews.

Согласно заключенному соглашению, АСТ становится официальным партнером Solar Security и планирует продвигать всю линейку продуктов компании. Специалисты АСТ прошли обучение и получили статус Implement & Support по решениям Solar inRights и Solar Dozor. Данный партнерский статус подтверждает компетенции интегратора по внедрению и технической поддержке продуктов и сервисов Solar Security.

«Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании является информационная безопасность. В рамках уже реализованных проектов мы не раз сталкивались с продуктами Solar Security и считаем их эффективными для решения целевых задач наших клиентов, — заявил технический директор АСТ Александр Марлов. — В наших планах — развитие отношений с партнером, расширение проектного и экспертного опыта по его продуктам, что даст возможность обеспечивать полный цикл внедрения и поддержки по всем существующим и будущим разработкам Solar Security».

«Среди заказчиков АСТ большое количество федеральных и региональных органов государственной власти, предъявляющих крайне высокие требования к информационной безопасности, к продуктам и решениям, которые ее обеспечивают. Заключенное сегодня соглашение позволит обеим компаниям расширить свое присутствие в госсекторе, совместными усилиями повысить уровень защищенности российских государственных организаций», — считает Денис Назаренко, руководитель отдела по работе с партнерами компании Solar Security.