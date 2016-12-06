«Инфотекс» и «Киберника» представят корпоративный мессенджер с сертифицированной криптозащитой данных

Компания «Инфотекс», разработчик программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, и компания «Киберника», разработчик корпоративного мессенджера «Сибрус», заключили партнерское соглашение. Как сообщили CNews в «Инфотексе», в рамках сотрудничества компании представят совместное решение — многофункциональную систему связи с сертифицированной криптографической защитой данных, разработанной «Инфотексом».

В основу совместного решения легли флагманские продукты двух российский разработчиков: корпоративный мессенджер «Сибрус» от «Киберники» и программный комплекс ViPNet Client от «Инфотекса». Оба продукта включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи РФ.

Система ViPNet Client создает защищенную сеть, в которой работает мессенджер «Сибрус». Все коммуникации и взаимодействие пользователей в мессенджере осуществляются по зашифрованному каналу с сертифицированной криптографической защитой. Решение поддерживает групповые чаты с возможностью обмена любыми типами файлов, аудио- и видеозвонки, конференцсвязь. Также для совместной работы в мессенджере предусмотрен менеджер задач и органайзер, позволяющий планировать встречи с коллегами.

По мнению разработчиков, решение будет представлять интерес для государственных и коммерческих организаций, работающих с сертифицированными программными продуктами. «Сибрус» и ViPNet Client поддерживают основные настольные и мобильные платформы: Windows, Mac OS, Linux, Android и iOS.

«Несмотря на бурное развитие технологий, бизнесмены и госслужащие до сих пор используют в работе разрозненные и незащищенные каналы коммуникаций, общаясь по мобильной связи и в публичных приложениях, которые едва ли можно назвать надежными, — отметил директор по технологиям компании «Киберника» Евгений Сидоров. — Совместно с нашим партнером мы предоставляем компаниям отечественное решение, которое позволит заказчику выстроить удобные коммуникации с сертифицированной защитой».

«Сотрудничество двух российских компаний позволит создать высокотехнологичное решение для защиты корпоративных коммуникаций, которое будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к мессенджерам как пользователями, так и нашим законодательством», — считает заместитель генерального директора компании «Инфотекс» Дмитрий Гусев.

В октябре 2016 г. корпоративный мессенджер «Сибрус» вошел в число полуфиналистов проекта-конкурса Института развития интернета (ИРИ) «Государственный мессенджер». На следующем этапе конкурса выбранные экспертной группой разработки будут проходить тестирование в нескольких субъектах России, в структурах Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства по делам молодежи, а также на «Почте России». «Сибрус», в свою очередь, пройдет тестирование в республике Удмуртия. По результатам пилотных проектов определятся несколько финалистов, которые займутся разработкой госмессенджера, отметили в «Инфотексе».