«Серчинформ» и ЦРТ представили защиту для передаваемой голосом информации

«Серчинформ» и «Центр речевых технологий» (ЦРТ) представили совместное решение для автоматического анализа каналов связи и предотвращения утечки информации через голосовые коммуникации. Как рассказали CNews в компании, интеграция DLP-системы «Контур информационной безопасности Серчинформ» с разработкой ЦРТ позволяет автоматически распознавать речь, преобразовывать ее в текст и анализировать данные на предмет нарушения политик безопасности. Решение облегчает работу ИБ-специалистов, которым раньше приходилось самостоятельно прослушивать и анализировать подозрительные аудиофайлы.

«КИБ Сёрчинформ» обеспечивает контроль и запись разговоров пользователей, однако по записанным данным можно было осуществлять только атрибутный поиск, что делало невозможным определение содержания разговора без его прослушивания. При этом на прослушивание всех файлов ИБ-специалисты тратили значительное время и ресурсы.

Интеграция «КИБ Сёрчинформ» с решением ЦРТ позволяет автоматически распознавать речь в аудиозаписях и получать их текстовую расшифровку. По расшифрованным аудиозаписям DLP-система осуществляет текстовый поиск, а также проводит автоматические проверки по настроенным политикам безопасности.

«Решение ЦРТ позволяет получать качественный и быстрый результат, – отметил технический директор «Сёрчинформ» Иван Мершков. – Несмотря на естественное «размытие» отдельных слов при произношении, технология распознает речь с минимальным процентом погрешностей. Важно и то, что для распознавания речи «КИБ Сёрчинформ» не использует внешние ресурсы. Процедура локальна и данные не покидают корпоративной сети, что гарантирует сохранность конфиденциальной информации».

«Наше совместное решение существенно упрощает и способствует повышению эффективности работы служб ИБ компаний. Специалистам по безопасности больше не нужно анализировать записи лично – текстовую расшифровку делает беспристрастная машина, а человек вступает в игру лишь тогда, когда выявлена реальная опасность раскрытия коммерческой тайны или другой утечки ценной корпоративной информации», – сказал директор по развитию компании ЦРТ Алексей Закревский.

В DLP-системе «КИБ Сёрчинформ» за последние два года были расширены возможности анализа разных типов данных. Так, пользователям системы стали доступен поиск по видео (теперь, для того чтобы найти и просмотреть конкретный фрагмент, не нужно просматривать записи полностью), поиск по печатям (позволяет отслеживать передачу отсканированных документов по эталонным образцам печати) и анализ и категоризация изображений (помогает классифицировать паспорта, кредитные карты и другие документы установленных образцов).