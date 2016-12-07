Group-IB и AIG представили в России объединенный продукт против хакеров

Group-IB и AIG разработали комплексный продукт Group-IB TDS & AIG CyberEdge для противостояния нарастающей волне киберпреступности в России. Как рассказали CNews в компании, он объединил в себе функции контроля сетевого трафика, выявления целенаправленных атак и страхования ответственности и финансовых рисков.

«Решение Group-IB по обнаружению целевых атак TDS, используемое крупнейшими российскими предприятиями, за годы работы не пропустило ни одной критической угрозы. В то же время, ни один из ИБ-продуктов не может обеспечить 100% защиты от киберпреступников, и если кто-то будет утверждать вам обратное – он солжет. Для того, чтобы наши клиенты чувствовали себя спокойно, мы в партнерстве с AIG в России разработали по-настоящему инновационный продукт на стыке двух направлений бизнеса – противодействия киберугрозам и страхования от них. Аналогов ему на российском рынке сегодня нет», – сказал Илья Сачков, генеральный директор Group-IB.

Group-IB TDS & AIG CyberEdge включает в себя услуги по выявлению зараженных устройств в сети, предотвращению преступлений на стадии подготовки, защите от кражи данных, а также по страхованию на случай успеха злоумышленников. Действие продукта распространяется на риски утечки корпоративных или персональных данных и нарушения безопасности компьютерной системы, вызванной заражением, или повреждением информации. В случае наступления страхового события покрытие Group-IB TDS & AIG CyberEdge включит расходы на программно-техническую экспертизу, реагирование на инцидент силами экспертов по кибербезопасности, а также восстановление утраченных данных и репутации страхователя и его работников.

«Наш совместный продукт с Group-IB – логичное взаимодополнение двух функций: построения защиты системы в целях предотвращения инцидента и урегулирования его последствий, в случае если утечка данных все-таки имела место. Надо понимать, что в отдельных случаях киберпреступники для совершения атак используют не только чисто технические средства – в ход идут социальная инженерия, обман, подкуп, использование инсайдеров. Такие изощренные атаки отразить крайне сложно, но с появлением Group-IB TDS & AIG CyberEdge® любая компания может обрести гарантии защищенности», – заявил президент AIG в России Роман Тихоненко.