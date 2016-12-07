Медицинский университет «Реавиз» защитился от угроз ИБ с помощью Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении продуктов корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в медицинском университете «Реавиз». Поставщиком лицензий выступила ИТ-компания «Прайм», сообщили CNews в «Доктор Веб».

Деятельность высших учебных заведений в России подлежит обязательной государственной аккредитации. В этих условиях для успешной работы университетам и институтам приходится учитывать множество факторов и соответствовать требованиям применимого законодательства и отраслевых регуляторов. С целью обеспечения защиты ИТ-инфраструктуры от актуальных угроз информационной безопасности персональные компьютеры сети медицинского университета «Реавиз» были защищены с помощью антивирусных продуктов корпоративного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite.

«Благодаря сертификации продуктов Dr.Web система антивирусной защиты университета соответствует всем установленным требованиям законодательства, — заявил заместитель ректора по ИТ Дмитрий Богородцев. — Также хотелось бы отметить низкие трудозатраты на администрирование Dr.Web Enterprise Security Suite и отличное качество детектирования и лечения, в том числе на ПК с ограниченными ресурсами».