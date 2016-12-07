Подтверждена совместимость решения InfoWatch по защите АСУ ТП и программно-технического комплекса Tornado-N

Группа компаний InfoWatch и компания «Модульные Системы Торнадо» подтвердили корректность совместной работы разработанного InfoWatch опытного образца аппаратно-программного комплекса обеспечения информационной безопасности (ИБ) технологических систем InfoWatch ASAP и программно-технического комплекса для автоматизации объектов промышленного производства Tornado-N. Соответствующий сертификат совместимости подписали президент ГК InfoWatch Наталья Касперская и генеральный директор «Модульных Систем Торнадо» Олег Сердюков.

Сертификат был подготовлен после совместных испытаний, проведенных компаниями «Модульные Системы Торнадо» и InfoWatch, которые подтвердили возможность создания защищенных автоматизированных систем управления на основе совместного внедрения аппаратно-программного комплекса InfoWatch и программно-технического комплекса Tornado-N.

Было проведено полное тестирование ключевых функций предварительной версии комплекса InfoWatch ASAP для обеспечения ИБ АСУ ТП, включающего в себя модули обнаружения вторжений, анализа защищенности, контроля целостности данных, межсетевого экранирования и контроля технологических процессов.

«Решение от ГК InfoWatch доказало свою эффективность в рамках обеспечения информационной безопасности АСУ ТП, построенных на базе программно-технического комплекса Tornado-N», — заявил технический директор компании «Модульные Системы Торнадо» Сергей Кулагин.