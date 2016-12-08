Банк «Российский капитал» выбрал Рутокен ЭЦП 2.0 от BSS для своей системы ДБО

Банк «Российский капитал» объявил о выборе электронных идентификаторов Рутокен ЭЦП 2.0 для генерации электронной подписи в ходе выполнения корпоративными клиентами платежных операций в системе дистанционного банковского обслуживания на базе CORREQTS Corporate от компании BSS. Как рассказали CNews в учреждении, клиенты банка получили эффективный инструмент, обеспечивающий повышенный уровень безопасности в дистанционных каналах.

Рутокен ЭЦП 2.0 сертифицирован ФСБ России как средство криптографической защиты информации с аппаратной реализацией алгоритмов электронной подписи (ЭП) и хеширования. Устройство поддерживает работу с неизвлекаемыми ключами ЭП. Это означает, что при вычислении электронной подписи значение закрытого ключа не покидает пределы носителя и, соответственно, не может быть скопировано злоумышленниками. Принцип неизвлекаемости закрытого ключа позволяет увеличить срок действия сертификатов пользователей до 3 лет.

«Сейчас система дистанционного банковского обслуживания является основным каналом взаимодействия между клиентом и банком. Система ДБО должна быть удобна, безопасна и удовлетворять всем требованиям регуляторов, даже в будущем. Поэтому наш банк выбрал решения от компаний BSS и «Актив», – сказала Татьяна Протопопова, директор департамента продуктов и маркетинга банка «Российский капитал».

«Разработки BSS используются подавляющим большинством системно образующих банков страны. Проект в банке «Российский капитал» получился весьма масштабным даже по меркам нашей компании. Банк приобрел современную платформу ДБО для корпоративных клиентов, отвечающую всем потребностям бизнеса. Отрадно, что в этом проекте мы идем в тандеме с нашим давним партнером компанией «Актив», чья продукция гарантирует высокую степень защиты при проведении банковских операций клиентами», – отметил Виталий Патешман, директор по продажам компании BSS.

«Всегда приятно, когда получается сделать действительно серьезный, значимый проект, удовлетворить всем требованиям заказчика. Были достаточно сжатые сроки, продукция поставлялась в заказном исполнении, с жесткими требованиями к сертификации по линии ФСБ России. Мы справились! Уверен, что и банк, и его клиенты окажутся в плюсе, благодаря нашему сотрудничеству с компанией BSS», – сказал Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».