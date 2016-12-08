«КИБ СёрчИнформ» оснащен модулем проверки подлинности изображений от Oz PhotoExpert

Компания «СёрчИнформ» интегрировала технологию экспертизы цифровых изображений Oz PhotoExpert в DLP-систему «КИБ Сёрчинформ». Новый модуль ImageControl в режиме реального времени проверяет изображения на подлинность по заданным условиям и предупреждает о том, что изображение было отредактировано, сообщили CNews в «СёрчИнформ».

Как отметили в компании, подделка изображений входит в число наиболее распространенных способов мошенничества — сегодня с этим справится любой пользователь с помощью простого редактора. В то же время, распознать внесенные изменения без специальных инструментов и знаний непросто. Чтобы в потоке данных оперативно выявлять изменения цифровых изображений, специалисты «СёрчИнформ» разработали модуль ImageControl, основанный на программном комплексе Oz PhotoExpert.

Программное решение Oz PhotoExpert при проверке подлинности цифрового изображения использует девять алгоритмов. Учитываются наиболее распространенные способы мошенничества: модуль ImageControl выявляет клонирование и перенос участков изображения, вставку фрагментов других изображений, добавление и удаление деталей на изображении, создание изображения паспортов с помощью специального ПО и другие действия злоумышленников. Проверка включает также анализ метаданных и выявление несоответствий в EXIF-полях. Результаты проверки предоставляются в виде графических эскизов с указанием места подделки.

Модуль ImageControl в «КИБ Сёрчинформ» выявляет факты редактирования изображений и определяет характер изменений на двух уровнях: в режиме быстрого анализа и детальной экспертизы. В целом решение «СёрчИнформ» обеспечивает комплексный анализ изображений. В случае быстрой экспертизы изображение анализируется базовыми алгоритмами. При детальном экспертном анализе подключаются все доступные алгоритмы проверки.

«Несмотря на возросший цифровой документооборот в компаниях, на российском рынке средств информационной безопасности до сих пор не было инструмента, способного “на лету” детектировать подделку изображений. Благодаря сотрудничеству с Oz PhotoExpert мы получили рабочее антифрод-решение, которое успешно интегрировали в “КИБ СёрчИнформ” и усилили таким образом защиту от мошенничества», — заявил технический директор компании «СёрчИнформ» Иван Мершков.

«Функционал OZ PhotoExpert востребован банками, страховыми компаниями и другими организациями, активно использующими и внедряющими ЭДО. Мы рады, что сотрудничество с “СёрчИнформ” сделает наши технологии доступными еще большему количеству российских компаний», — отметил генеральный директор Oz PhotoExpert Артем Герасимов.