«Код безопасности» получит поддержку государства для расширения экспортного потенциала

Компания «Код безопасности» объявила о включении в список участников проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»). Статус «Национального чемпиона» стал подтверждением должного технологического уровня компании и позволит получить поддержку со стороны государства и институтов развития на расширение экспортного потенциала, сообщили CNews в «Коде безопасности».

В рамках проекта на долгосрочной основе будет организовано целевое сопровождение отобранных экспортно ориентированных частных компаний. В период с 2016 по 2020 гг. будут определены формы поддержки компаний-участников проекта совместно с заинтересованными сторонами (институтами развития, федеральными органами исполнительной власти, финансовыми организациями и другими заинтересованными контрагентами); планируется оказание содействия в преодолении существующих административных барьеров; осуществится реализация совместных бизнес-миссий, образовательных программ; предполагается содействие в привлечении инвестиций, продвижение компаний через систему торговых представительств министерства и т.п.

Как отмечается, «Код безопасности» был выбран Минэкономразвития России для оказания поддержки как высокотехнологичная компания, которая имеет высокий экспортный потенциал и амбиции к экспансии. Отбору способствовал ряд факторов. В числе ключевых критериев в компании назвали объем выручки, уровень среднегодового темпа роста бизнеса за последние пять лет, доля инвестиций в технологические инновации.

«Участники приоритетного проекта Минэкономразвития ставят своими ближайшими целями сохранение высоких темпов роста, создание новых инновационных продуктов и экспансию на глобальный рынок. Эти компании хорошо понимают, чем им может помочь государство. При этом они уже либо стали мировыми лидерами в своих нишах, либо собираются это сделать в ближайшее время», — прокомментировали выбор «Национальных чемпионов» эксперты проекта.

Помимо специалистов Минэкономразвития, в состав жюри вошли внешние эксперты — представители Минпромторга, Минобрнауки, Минкомсвязи, Внешэкономбанка, Агентства по технологическому развитию, РВК, АСИ, НИУ ВШЭ, «Иннопрактики», Российского экспортного центра, Российского фонда прямых инвестиций, Фонда содействия инновациям, Фонда развития промышленности, Корпоративного университета Сбербанка, Фонда «Центр стратегических разработок», Московской школы управления «Сколково» и других заинтересованных сторон.

«Недостаток средств для финансирования оборотного капитала зачастую является значимым ограничением для быстрорастущих компаний. Например, специфика нашего бизнеса связана с производством программно-аппаратных комплексов, которое требует существенных затрат на закупку оборудования. Мы растем ежегодно более чем на 50%, хотя при наличии необходимых объемов оборотного капитала могли бы расти гораздо быстрее. Основная цель стратегии развития компании — в течение 10 лет нарастить годовую чистую прибыль до $65-80 млн. Такая динамика была бы возможна при активном развитии экспорта. Поэтому мы очень рады, что оказались в числе небольшого круга компаний, которым Минэкономразвития России дало шанс на обеспечение опережающего роста и содействие в доступе к существующим инструментам государственной поддержки для реализации проектов как внутри страны, так и за ее пределами», — отметил Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности».