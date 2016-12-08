USB-токены и смарт-карты JaCarta протестированы на совместимость с ПО DiState

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «ДиСтэйт», разработчик программного обеспечения в области электронного документооборота, объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификатами взаимной совместимости подтверждается корректность работы программных решений «DiState: Корпоративная сеть ВКС v.3.0», «DiState: Оператор ЭДО v.3.0» и «DiState: Организатор ЭДО v.3.0» с электронными ключами линейки JaCarta, в числе которых — смарт-карты и USB-токены JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/BIO, JaCarta PKI/BIO/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/BIO/Flash, JaCarta PKI/BIO/ГОСТ/Flash и JaCarta LT, смарт-карты JaCarta PKI/ГОСТ для строгой аутентификации, электронной подписи и безопасного хранения ключей, цифровых сертификатов.

Корректность работы вышеуказанных моделей подтверждена на всех версиях операционных систем семейства Microsoft Windows. Для корректной работы указанных продуктов используется СКЗИ «КриптоПРО CSP» версии 3.6 или выше, «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» версии 2.0 или выше, а также модуль поддержки ключевых носителей версии 3.6.404 или выше.