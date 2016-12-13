«МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP

«МРСК Центра» объявило об успешном внедрении DLP-системы защиты от утечек информации на базе программного обеспечения Zecurion. Как рассказали CNews в компании, в рамках общей стратегии повышения информационной безопасности руководство «МРСК Центра» приняло решение о внедрении комплексной системы защиты данных от утечек. Задача заключалась в обеспечении достаточного уровня информационной безопасности при защите от внутренних угроз в масштабах всего общества.

При выборе подходящего DLP-решения руководство «МРСК Центра» предъявило высокие требования как к функционалу собственно защиты от утечек информации, так и к возможностям ее администрирования, с учетом минимизации необходимых вычислительных ресурсов и простоте внедрения продукта. По результатам открытого конкурса были закуплены лицензии программного обеспечения Zecurion DLP.

Внедрение Zecurion DLP в «МРСК Центра» началось в июне 2015 г. и проводилось силами сотрудников «МРСК Центра» при поддержке специалистов Zecurion в несколько этапов. Был проведен аудит информационной структуры и определены критически важные данные. Затем была запущена пилотная зона. После уточнения политик и отладки в 2016 г. система была масштабирована на корпоративную сеть общества.

Комплекс Zecurion DLP для борьбы с утечками данных объединяет в себе несколько решений. Zecurion Zgate (Traffic Control) предназначен для предотвращения утечек конфиденциальной информации через электронную почту, социальные сети, интернет-пейджеры и любые другие сетевые каналы передачи данных. Zecurion Zlock (Device Control) разграничивает доступ к накопителям и принтерам, анализирует содержимое файлов, записываемых на устройства, и блокирует действия пользователей в случае выявления нарушений политики безопасности. Система Zecurion Zdiscovery (Discovery) предназначена для обнаружения мест хранения конфиденциальной информации в корпоративной сети и предотвращения нарушений политик безопасности.

По словам специалистов департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления «МРСК Центра», сложность задачи состояла в том, что необходимо было внедрить DLP-решение в сложную территориально распределенную инфраструктуру компании без ущерба для основных бизнес-процессов, обеспечивая стабильность работы существующих ИТ-сервисов.

«Департамент безопасности получил мощный и удобный инструмент защиты информации в Обществе, — сказал Сергей Агафонов, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности "МРСК Центра". — Первый эффект от работы системы мы получили на этапе развертывания пилотной зоны».

«Zecurion имеет большой опыт в обеспечении крупных организаций комплексной защитой информации от утечек, в том числе и в таком сегменте, как энергетика. Работа с ПАО «МРСК Центра» для нас является ещё одним значимым и интересным проектом, — отметил Александр Ковалёв, заместитель генерального директора Zecurion. — Заказчик искал многофункциональный и удобный в использовании инструмент, и мы рады, что таковым оказалась наша DLP-система».