Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций

Компания Wallarm — резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», разрабатывающий решения в области информационной безопасности — привлекла $2,3 млн. Инвесторами выступили венчурные фонды Gagarin Capital и Partech Ventures, а также частные лица и партнеры Y Combinator, акселераторов Кремниевой долины. Wallarm прошла отбор в его акселерационную программу в августе этого года, получив от Y Combinator $500 тыс. Текущие инвестиции были привлечены по результатам данной акселерации, сообщили CNews в «Сколково».

Wallarm — разработчик решения для защиты веб-приложений, объединяющее функции файервола веб-приложений и сканнера уязвимостей. С этим решением компания стала победителем проектов сферы информационной безопасности iSecurity, благодаря чему получила право на минигрантовое финансирование «Сколково». В марте текущего года компания получила мини-грант в размере p5 млн. Средства были направлены на развитие продукта Wallarm. Ранее — в 2013 г. — Wallarm привлекала инвестиции в размере $500 тыс. от Runa Capital.

Как отмечается, в число клиентов Wallarm входят российский поисковик «Яндекс», онлайн-ритейлеры («Юлмарт»), банки («Банк Югра», «Модуль Банк»), платежные системы (Qiwi, Xsolla), электронно-торговые площадки, онлайн-игры, рекламные сети. Компания является технологическим партнером Qrator Labs и InfoWatch, с которыми выпускает объединенные решения. Также Wallarm — партнер компании Nginx.

«Для нас очень важно не останавливаться на достигнутом и идти дальше, поэтому мы приняли решение о привлечении внешних инвестиций в компанию несмотря на ее прибыльность, — рассказал Иван Новиков, CEO компании Wallarm. — Чтобы развиваться на рынке США нам требуется создать новую локальную команду, а это требует существенных затрат. Мы приехали в Силиконовую Долину не играть, а выигрывать, а это очень непросто в такой жесткой конкурентной среде».

«Wallarm на собственном примере продемонстрировал, как за достаточно короткий период времени стартап может пройти путь от создания первой версии продукта до коммерческих внедрений в ведущих российских интернет-компаниях с высоким объемом трафика, а также выйти с продажами на международный рынок. Уверен, что усилия, экспертиза, маркетинговая и грантовая поддержка проекта со стороны “Сколково” помогли Wallarm расти и развиваться ускоренными темпами, — заявил Сергей Ходаков, руководитель направления «Технологии информационной безопасности» ИТ-кластера фонда «Сколково». — Конечно, мы рассчитываем, что привлечение инвестиций позволит компании усилить свои позиции в России и успешно продолжить коммерциализацию на международном рынке».