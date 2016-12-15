Cloud4Y подтвердила соответствие требованиям по безопасности информации

Cloud4Y объявила о получении аттестата соответствия требованиям по безопасности информационных систем по ФЗ152.

Как сообщили CNews в компании, аттестат подтверждает, что информационная система «Флекс» (Cloud4Y) соответствует требованиям, предъявляемым к информационным системам персональных данных 1 уровня защищенности, государственным информационным системам первого класса защищенности и автоматизированным системам обработки конфиденциальной информации класса защищенности 1Г.

Аттестация компании была проведена в соответствии с «Программой и методикой аттестационных испытаний», утвержденной в аттестационном центре «Центр безопасности информационных систем». Полученный аттестат действует в течение 3 лет.

Как отметили в Cloud4Y, получение подобного аттестата – редкость для российских облачных провайдеров; лишь немногие поставщики облачных услуг прошли аттестацию по указанной схеме. Полученный аттестат подтверждает соответствие политик компании самым высоким требованиям по безопасности, предъявляемым к информационным системам разного типа.