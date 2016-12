К проекту No More Ransom по борьбе с шифровальщиками присоединяется все больше стран и организаций

Более 30 организаций, ведущих борьбу с интернет-угрозами и киберпреступностью, присоединились к международному проекту No More Ransom, инициированному совместными усилиями «Лаборатории Касперского», полиции Нидерландов, Европола и Intel Security с целью защиты пользователей от программ-шифровальщиков и вымогателей. Проект был запущен в июле этого года, и к настоящему моменту портал www.nomoreransom.org помог почти 6 тыс. людей во всем мире вернуть свои личные файлы без уплаты выкупа злоумышленникам, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». В свою очередь, информация на портале No More Ransom теперь представлена на 6 разных языках, включая русский.

В числе новых партнеров проекта No More Ransom — компании Bitdefender, Emsisoft, Check Point и Trend Micro: благодаря им пользователям стали доступны новые инструменты дешифровки. Также свой вклад в борьбу с шифровальщиками согласились внести правоохранительные органы Австрии, Дании, Мальты, Румынии, Словении, Сингапура, Финляндии и Хорватии. Кроме того, проект поддержали центры реагирования на компьютерные инциденты (CERT) разных стран, в частности Франции, Люксембурга, Ирландии и ЕС в целом. Полный список партнеров можно найти на сайте проекта.

«Шифровальщики стали по-настоящему масштабным бедствием. Наши исследования показывают, что за последний год атаки этих зловредов как на бизнес, так и на индивидуальных пользователей стали происходить значительно чаще. И все это сопровождается появлением новых типов шифровальщиков, — рассказал Федор Синицын, старший антивирусный аналитик «Лаборатории Касперского». — При этом слишком много людей сегодня продолжают думать, что единственный способ вернуть свои данные — заплатить выкуп. И это даже несмотря на то, что большое число пользователей так и не получили назад свои файлы, переведя деньги злоумышленникам. Проект No More Ransom дает людям альтернативную возможность вернуть контроль над своими данными без необходимости платить выкуп».

Основная цель программы No More Ransom — повышать осведомленность пользователей об угрозах, исходящих от шифровальщиков, и предоставлять им бесплатные инструменты для восстановления данных, «обработанных» наиболее распространенными видами таких зловредов.