Вышла новая версия Dr.Web Security Space для Android

Компания «Доктор Веб» объявила о выпуске новой версии продукта Dr.Web Security Space для Android. Пользователям антивируса теперь доступны полностью обновленный интерфейс, множество улучшений, направленных на повышение уровня защиты смартфонов, планшетов, игровых консолей и «умных» телевизоров.

С выходом версии Dr.Web Security Space 11.0 обеспечена поддержка устройств под управлением Android версии 6.0 и полная поддержка платформы Android TV.

Вредоносные сайты являются одним из наиболее используемых кибермошенниками ресурсов для распространения троянов. Поэтому большое внимание в новой версии разработчики Dr.Web уделили оптимизации фильтрации ссылок на вредоносные сайты средствами URL-фильтра Dr.Web. Также обеспечена работа программы с браузерами Mozilla Firefox и Opera.

Продолжаются улучшения востребованного среди пользователей компонента защиты «Антивор» Dr.Web: в версии 11 Dr.Web Security Space для Android появилась возможность разблокировки этого модуля при помощи сканера отпечатков пальцев — для мобильных устройств под управлением Android версии 6.0 и выше, оснащенных сканером отпечатков.

В то же время, кардинально переработан Dr.Web для Android TV. В него добавлен новый компонент — «Брандмауэр». Он защитит от несанкционированного доступа извне, предотвратит утечки важных данных по сети, проконтролирует подключения и передачу данных через интернет, заблокирует подозрительные соединения и потенциально опасную сетевую активность, например, передачу данных с веб-камеры.

Обновлен «Брандмауэр» и в версии для смартфонов и планшетов. В журнале «Брандмауэра» теперь можно увидеть ссылки на сайты, на которые совершались попытки входа с мобильного устройства, и реализовано блокирование загрузки на защищаемое Dr.Web устройство вредоносных файлов через распространенную и до сих пор не закрытую на миллионах Android-устройств уязвимость Stagefright по протоколу HTTP.

Все сообщения Dr.Web об инцидентах безопасности на защищаемых им устройствах теперь отображаются в едином окне программы, что позволяет пользователю видеть всю картину защиты устройства программой Dr.Web и оперативно реагировать на возникающие события.

Оптимизирован и «Аудитор безопасности» Dr.Web: в нем улучшены алгоритмы обнаружения уязвимостей.

Также в приложение был внесен ряд исправлений, в том числе улучшена работа Dr.Web на Android-устройствах с открытыми root-привилегиями.

Dr.Web Security Space для Android является бесплатным для владельцев коммерческих лицензий на Dr.Web Security Space и «Антивирус Dr.Web». Новая версия Dr.Web для Android также доступна в составе Dr.Web Mobile Security Suite (для бизнеса) и услуги «Антивирус Dr.Web» (тарифы «Dr.Web Премиум» и «Dr.Web Мобильный»). Скачать обновленное решение можно в магазине Google Play.