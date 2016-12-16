«Актив» представил Рутокен ЭЦП 2.0 Flash

«Актив» объявил о начале продаж нового продукта Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, предназначенного для двухфакторной аутентификации пользователей, авторизации и хранения электронной подписи с возможностью безопасного хранения большого объема конфиденциальных данных. Как рассказали CNews в компании, главная особенность электронного идентификатора Рутокен ЭЦП 2.0 Flash заключается в наличии интегрированной управляемой Flash-памяти емкостью от 4 до 64 ГБ. Память предназначена для хранения конфиденциальной информации, дистрибутивов ПО, автоматического запуска приложений при подключении токена, а также доверенной загрузки операционной системы. Она может быть поделена на разделы, доступ к которым разграничивается с помощью PIN-кодов. Предусмотрена возможность создания скрытых и CD-ROM разделов.

Доступ и управление доступом к Flash-памяти осуществляется напрямую через микропроцессор токена без использования дополнительных электронных компонентов (хабов, контроллеров и т.п.). Для каждого раздела Flash-диска определяются индивидуальные права доступа на чтение и запись, которые могут быть изменены во время работы устройства. Объем EEPROM-памяти для сертификатов и ключей составляет 128 КБ.

Помимо встроенной памяти Рутокен ЭЦП 2.0 Flash отличают скоростные характеристики, позволяющие «на лету» шифровать, расшифровывать, хешировать и подписывать большие объемы данных. 32-разрядный процессор гарантирует скорость проходного симметричного шифрования до 320 Кбит/с и хеширования до 230 Кбит/с.

Новинка аппаратно поддерживает новые криптографические стандарты электронной подписи (ЭП) и хеширования ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012, с длиной ключа 256 и 512 бит, а также VKO ГОСТ Р 34.10-2012 (RFC 7836). Кроме того, реализованы ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ 28147-89. Это делает возможным использование Рутокен ЭЦП 2.0 Flash как интеллектуального ключевого носителя и средства ЭП в инфраструктурах открытых ключей PKI и системах юридически значимого электронного документооборота.

Электронный идентификатор выполняет криптографические операции так, что закрытая ключевая информация никогда не покидает пределы токена. Соответственно, взломать ключ невозможно, а, значит, общая безопасность информационной системы увеличивается.

Рутокен ЭЦП 2.0 Flash подходит для взаимодействия с электронными торговыми площадками и государственными информационными ресурсами благодаря функции установки программного обеспечения «в один клик». Также новинка может использоваться как загрузочное устройство типа live-CD, совмещающее возможности электронного идентификатора с хранением персональной ключевой информации.