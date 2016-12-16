«Доктор Веб» исследовал установщик нежелательного ПО и «неудаляемой» рекламы

«Доктор Веб» представил отчет об исследовании троянца-установщика Trojan.Ticno.1537, предназначенного для несанкционированной установки других приложений. Как рассказали CNews в компании, в интернете действует множество так называемых «партнерских программ», выплачивающих вознаграждение за установку ПО, чем и пользуются вирусописатели.

Trojan.Ticno.1537 скачивается на атакуемый компьютер другой вредоносной программой. После запуска троянец пытается определить наличие виртуального окружения и средств отладки, проверяя имена запущенных процессов и соответствующие ветви системного реестра Windows.

Trojan.Ticno.1537 также проверяет идентификатор продукта Windows (Product ID), имя пользователя и компьютера, количество вложенных папок в директории Program Files, наименование производителя BIOS и присутствие в системе работающих процессов perl.exe или python.exe. Если проверка завершилась успешно, вредоносная программа запускает Проводник и завершает свою работу.

Если троянец не обнаружил ничего подозрительного, он сохраняет на диск файл с именем 1.zip. В открывающемся нестандартном диалоговом окне сохранения файла Microsoft Windows в левом нижнем углу располагается ссылка «Дополнительные параметры», при нажатии на которую Trojan.Ticno.1537 покажет список программ, которые он собирается установить на компьютере:

При нажатии кнопки Save Trojan.Ticno.1537 начинает загрузку и установку этих программ.

Среди приложений, которые Trojan.Ticno.1537 устанавливает на компьютер жертвы — браузер Amigo и программа HomeSearch@Mail.ru разработки компании Mail.Ru, а также троянцы Trojan.ChromePatch.1, Trojan.Ticno.1548, Trojan.BPlug.1590, Trojan.Triosir.718, Trojan.Clickmein.1 и Adware.Plugin.1400.

Упомянутый выше Trojan.ChromePatch.1 — это рекламный троянец, который проникает в систему вместе с приложением TrayCalendar, созданным в 2002 году. Сама программа и троянец упакованы в единый установочный пакет.

Одновременно с копированием на диск TrayCalendar инсталлятор сохраняет и устанавливает расширение для Google Chrome. Наиболее интересная особенность Trojan.ChromePatch.1 заключается в том, что он умеет заражать файл ресурсов браузера Chrome, — resources.pak. Злоумышленники используют этот прием как минимум с весны 2015 г., чтобы в Chrome реклама отображалась даже после того, как троянец будет удален с компьютера. При заражении размер этого файла не меняется, поскольку Trojan.ChromePatch.1 ищет в нем строки с комментариями и заменяет их собственным кодом. Назначение Trojan.ChromePatch.1 — показ в окне браузера Chrome нежелательной рекламы.

Все упомянутые в статье троянцы обнаруживается и удаляются «Антивирусом Dr.Web».