Опасения ИТ-специалистов: конвергенция личных и рабочих учётных записей пользователей несет риски для корпоративной безопасности

Согласно результатам исследования Gemalto (2016 Authentication and Identity Management Index), 90% корпоративных ИТ-специалистов выражают определённые опасения по поводу того, что использование сотрудниками своих личных учётных данных для рабочих целей способно привести к компрометации безопасности. При этом две трети опрошенных (68%) не имеют никаких возражений против того, чтобы сотрудники в их компаниях использовали свои личные учётные записи от социальных сетей для доступа к корпоративным ресурсам, сообщили CNews в Gemalto. Наибольшим поводом для беспокойства для организаций, по данным исследователей, является использование сотрудниками личных приложений (например, электронной почты).

Конвергенция личных и рабочих учётных записей

Корпоративный и потребительский миры становятся всё ближе друг к другу, и грань между ними постепенно стирается, при этом отделы ИТ-безопасности в корпорациях всё чаще вынуждены внедрять такие же методы аутентификации, которые обычно используются в потребительских сервисах, в том числе сканирование отпечатков пальцев или распознавание сетчатки глаза. Об этом сообщили шесть из десяти опрошенных (62%). Такое же число (63%) считает, что методы безопасности, разработанные для потребителей, обеспечивают достаточный для корпораций уровень защиты. Фактически более половины респондентов (52%) считают, что в течение ближайших трёх лет эти методы станут полностью неразличимы.

Влияние утечек в потребительской сфере на безопасность предприятий

По данным Gemalto, хищение персональных данных составляет 64% всех утечек данных, зафиксированных в мире, при этом продолжает расти число утечек в потребительских сервисах, в результате чего менять политики безопасности в части управления доступом приходится почти 9 из каждых десяти (89%) корпораций. Примерно на половине предприятий (49%) проводится дополнительное обучение сотрудников, что призвано снизить обеспокоенность руководства по поводу безопасности, 47% увеличили свои расходы на безопасность, а 44% выделили дополнительные ресурсы.

На используемый предприятиями подход к осуществлению аутентификации и управлению доступом во многом влияют ожидания сотрудников относительно практичности, удобства в использовании и мобильности сервисов. Примерно половина респондентов сообщила, что их предприятия увеличивают ресурсы и расходы на управление доступом. Увеличивается и количество внедрений соответствующих систем: 62% предполагают внедрить решения для строгой аутентификации в течение ближайших двух лет, что на 51% больше числа респондентов, заявивших о подобном намерении в прошлогоднем исследовании. При этом около 40% опрошенных заявили о намерении внедрить в ближайшие два года Cloud SSO или IDaaS.

С точки зрения предприятий преимущества очевидны, при этом более девяти из десяти опрошенных (94%) используют двухфакторную аутентификацию для защиты по меньшей мере одного приложения, и почти все респонденты (96%) планируют использовать эту технологию в определённый момент в будущем, рассказали в Gemalto.

Безопасность мобильных решений по-прежнему вызывает опасения

По мере того, как всё больше предприятий начинают использовать мобильные технологии, появляются и всё новые задачи, связанные с необходимостью защитить корпоративные ресурсы, но при этом и обеспечить дополнительную гибкость для сотрудников, которые работают не в офисе. Несмотря на увеличение числа предприятий, разрешающих своим сотрудникам работать в мобильном режиме, примерно треть (35%) организаций полностью перекрыла сотрудникам доступ с мобильных устройств к корпоративным ресурсам, а 9 из 10 (91%) частично ограничивают своим сотрудникам такой доступ. При этом респонденты из половины компаний (50%) подтверждают, что обеспечение безопасности является для них одним из основных опасений при внедрении мобильных технологий в рабочем окружении.

Для защиты от угроз, связанных с внедрением мобильных технологий, предприятия по-прежнему чаще всего полагаются на связку имён пользователей и паролей — в среднем примерно две трети пользователей в организациях респондентов прибегают именно к такому методу аутентификации. При этом в настоящее время примерно 37% пользователей в организациях респондентов приходится применять двухфакторную аутентификацию для доступа к корпоративным ресурсам с мобильных устройств. Однако респонденты считают, что, как и в случае с доступом к ресурсам внутри офиса, в течение двух ближайших лет это число увеличится более чем до половины (56%).

«Совершенно очевидно, что современные потребительские тенденции оказывают огромное влияние на корпоративную безопасность — здесь уместно вспомнить самые различные аспекты, начиная с проблем использования одних и тех же учётных записей разными сотрудниками и заканчивая практическими подходами к аутентификации, — указал Франсуа Ласнье (François Lasnier), старший вице-президент по технологиям защиты учётных записей в Gemalto. — При этом компаниям важно удостовериться, что их данные не будут скомпрометированы в результате плохих личных привычек их сотрудников. Для нас весьма отрадно видеть увеличение числа внедрений двухфакторных методов аутентификации и повышение уровня самосознания в отношении управления облачным доступом, поскольку это наиболее эффективные решения, позволяющие компаниям обезопасить облачные ресурсы и защитить себя от внутренних и внешних угроз. Для руководителей ИТ-подразделений важно по-прежнему продолжать ставить вопросы обеспечения безопасности на повестку дня на уровне правления компании, последовательно добиваясь того, чтобы информационная безопасность была приоритетом для всех сотрудников организации».