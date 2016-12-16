Подтверждена корректность работы решений JaCarta от «Аладдин Р.Д.» с ПО «Сигнал-КОМ»

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Сигнал-КОМ», российский разработчик средств криптографической защиты информации (СКЗИ), приложений и сервисов на их основе, объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Как рассказали CNews в «Аладдин Р.Д.», подписанные сертификаты совместимости подтверждают корректность работы программного обеспечения Admin PKI v.5 (программа для генерации ключей и запросов на сертификаты), File-Pro v.2.4 (программа криптографической защиты электронного документооборота) и Inter-Pro Client v.5 (программа защиты веб-приложений в интернете/интранете) разработки «Сигнал-КОМ» с электронными ключами линейки JaCarta при их использовании для строгой аутентификации, электронной подписи, шифрования, а также безопасного хранения ключей и цифровых сертификатов.

Согласно документам о тестировании, вышеуказанные продукты «Сигнал-Ком» совместимы со следующими моделями ключей линейки JaCarta — смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta ГОСТ/Flashи JaCarta PKI/ГОСТ/Flash. Для комбинированных моделей JaCarta PKI/ГОСТ и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash поддерживается работа только с неэкспортируемыми ключами, аналогично модели JaCarta ГОСТ.

В ходе испытаний подтверждена корректность совместной работы протестированных моделей ключей и перечисленного выше программного обеспечения на всех версиях операционных систем семейства Microsoft Windows. Для корректной работы продуктов «Сигнал-КОМ» использовался программное обеспечение «Единый Клиент JaCarta» версии 2.9 и выше, разработанное «Аладдин Р.Д.».