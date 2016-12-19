Eset предложила бизнесу новый сервис для прогнозирования целевых атак

Компания Eset представила новый сервис для корпоративных клиентов — Eset Threat Intelligence. Сервис предоставляет статистику о новых угрозах и помогает прогнозировать целевые атаки, позволяя организациям адаптироваться к меняющемуся киберландшафту, сообщили CNews в Eset.

«Таргетированные и АРТ-атаки, угрозы нулевого дня и ботнеты — компаниям сложно предсказать вектор атаки, опираясь только на внутреннюю информацию, — отметил Джеронимо Варела, директор по продажам Eset. — Новый сервис Eset Threat Intelligence предлагает исследования и опыт Eset, чтобы ИБ-специалисты могли дополнить картину киберландшафта и ликвидировать разрыв между информацией собственной сети и реальностью».

Сервис Eset Threat Intelligence включает следующие опции: отчет о целевых вредоносных программах — в основе отчета критерии, заданные пользователем, которые позволяют распознать готовящуюся или уже реализуемую целевую атаку; отчет об активности ботнетов — регулярно предоставляет количественные данные о семействах ботнет-программ, активность которых отслеживают аналитики Eset; анализ сэмплов — пользователи могут загружать файлы или хэши на проверку и получать отчеты; поставка данных — сервис разработан для интеграции в SIEM-системы, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты (интеграция позволит, в частности, соотносить логи, поступающие в систему от разных сетевых устройств, с данными Eset Threat Intelligence); отчет о фишинге — отчет содержит данные о фишинговых письмах в корпоративной почте на базе критериев, заданных пользователем; панель управления — обеспечивает обзор основных событий; доступ к API — пользователи могут подключаться к Eset Threat Intelligence по API в своих внутренних системах.

В целом Eset Threat Intelligence предназначен для департаментов по информационной безопасности компаний и специализированных ИБ-центров. Сервис не требует развертывания в сетевой инфраструктуре клиента. Воспользоваться им могут организации, не являющиеся корпоративными клиентами Eset, пояснили в компании.

В настоящий момент Eset Threat Intelligence доступен в Нидерландах, Польше и Испании. В других странах будет запущен в течение 2017 г.