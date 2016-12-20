Check Point: программы-вымогатели продолжили атаковать корпоративные сети в ноябре 2016

Check Point Software Technologies в ежемесячном отчете Global Threat Index за ноябрь отметила рост числа вымогательских атак с использованием зловредов Locky и Cryptowall на 10%.

По данным Check Point, количество активных семейств вредоносного ПО и общее количество атак остаются близкими к рекордно высокому значению, число нападений на корпоративные сети также растет. С октября продолжает распространяться зловред-вымогатель Locky — количество атак с ним выросло на 10%. По такому же сценарию действовал пятый по распространенности зловред Cryptowal. Предполагается, что многие компании просто платят хакерам, чтобы вернуть свои данные, что делает этот вектор атаки еще более выгодным и привлекательным для киберпреступников.

Conficker вновь утвердился в позиции самого популярного в мире зловреда, ответственного за 15% зарегистрированных атак. На втором месте расположился Locky, распространение которого началось в феврале этого года, он отвечает за 6% всех атак. На третьем месте — Sality, 5% распознанных атак. Вредоносные семейства из первой десятки отвечают за 45% всех известных атак.

Conficker — червь, обеспечивающий удаленное исполнение операций и загрузку вредоносного ПО. Инфицированный компьютер управляется ботом, который обращается за получением инструкций к своему командному серверу.

Locky — вымогательское ПО, появившееся в феврале 2016 г. Распространяется в основном через спам-письма, содержащие инфицированный Word или Zip файл, который загружает и устанавливает вредоносное ПО, шифрующее пользовательские файлы.

Sality — вирус, который заражает ОС Microsoft Windows и позволяет удаленные действия и загрузки других вредоносных программ. Из-за своей сложности и способностей к адаптации Sality считается на сегодняшний день одной из самых опасных вредоносных программ.

Количество атак на Россию в ноябре существенно увеличилось, из-за чего страна поднялась со 101 на 62 место в списке ThreatIndex. Атаки на компании на территории страны проводились с использованием таких вредоносных программ, как InstalleRex, Conficker, Kometaur, Ramnit, Sality , Dorkbot, Cryptowall, Locky, Ranbyus и Jeefo. Больше всех в прошлом месяце атаковали Ботсвану, Малави и Шри Ланку, а минимальное число атак зарегистрировано на Уругвай, Аргентину и Литву.

Наиболее значительно выросло количество атак с использованием банковского трояна Ramnit. В ноябре он впервые вошел в Check Point топ-10 самых распространенных атак, заняв шестое место. С октября 2015 г. число заражений Ramnit выросло в два раза. В основном он активен в Турции, Бразилии, Индии, Индонезии и США. Ramnit используется для кражи банковских учетных данных, FTP-паролей, куки-сессий и личных данных.

Восьмой месяц подряд HummingBad остается самой распространенной вредоносной программой для атак на мобильные устройства. Самыми активными мобильными зловредами в ноябре также были HummingBad (вредоносное ПО для Android, которое, используя устойчивый к перезагрузке руткит, устанавливает мошеннические приложения и с небольшими модификациями может проявлять дополнительную вредоносную активность, включая установку программных клавиатурных шпионов, кражу учетных данных и обход зашифрованных email-контейнеров, используемых компаниями), Triada (модульный бэкдор для Android, который дает повышенные привилегии загруженным зловредам, поскольку помогает им внедриться в системные процессы. Triada также была замечена в подмене URL-адресов, загруженных в браузере), Ztorg (троян, использующий рутовые привилегии, чтобы загружать и устанавливать приложения на смартфон пользователя без его ведома).

Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ, отметил: «Вымогательские атаки продолжают расти по простой причине — они работают и приносят немалую прибыль хакерам. Компании пытаются эффективно противодействовать таким угрозам, однако у многих просто нет достойной защиты. Также проблемой является низкий уровень осведомленности сотрудников, которые не могут оперативно распознать возможность атаки во входящих сообщениях электронной почты. Организации должны использовать продвинутые решения для предотвращения угроз на свои сети, конечные устройства и мобильные девайсы, чтобы остановить вредоносное ПО на стадии до заражения сети компании. Подходящим вариантом может стать SandBlast Zero-Day Protection, Threat Extraction и Mobile Threat Prevention от Check Point, которые обеспечивают надежную защиту против новейших угроз».

Информация для отчета Threat Index основана на данных, предоставляемых ThreatCloud World Cyber Threat Map, которая отображает место и время атак по всему миру в режиме онлайн. Данные для Threat Map предоставлены Check Point’s ThreatCloudTM — крупнейшей сетью для совместной борьбы с киберпреступлениями, которая собирает данные об атаках с помощью глобальной сети датчиков угроз. База данных ThreatCloud содержит более 250 млн адресов, анализируемых на наличие ботов, более 11 млн сигнатур вредоносного ПО и более 5,5 млн адресов зараженных веб-сайтов. Каждый день система обнаруживает свыше одного миллиона типов вредоносного ПО.