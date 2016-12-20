«Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти»

Компания «Инфозащита» — специализированный интегратор, реализующий комплексные проекты в области информационной безопасности — провела аудит автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) потенциально опасных объектов топливно-энергетического комплекса, входящих в состав четырех предприятий АНК «Башнефть». В результате аудита на соответствие требованиям федерального законодательства был разработан перечень мер и средств защиты, позволяющих минимизировать риск возникновения инцидентов безопасности на предприятиях, сообщили CNews в «Инфозащите».

«Башнефть» — российская нефтяная компания, в промышленной эксплуатации которой находится более 180 нефтяных месторождений, а объем переработки составляет более 19 млн тонн нефти в год. Как отмечается, для достижения поставленных целей компания модернизирует существующие производственные мощности, оптимизирует технологические процессы, внедряет новейшее высокотехнологичное оборудование и передовой мировой опыт, приводит производственные объекты в соответствие с современными требованиями норм промышленной безопасности.

Для оценки текущего состояния информационной безопасности АСУ ТП в «Башнефти» было принято решение о проведении аудита систем на соответствие требованиям федерального закона №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», приказа ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. №31 и других законов в области защиты информации. Исполнителем данного проекта стала «Инфозащита».

Перед специалистами «Инфозащиты» стояла масштабная задача: провести обследование установок АСУ ТП на четырех предприятиях «Башнефти» в Уфе на соответствие требованиям федерального законодательства в области информационной безопасности АСУ ТП. Результатом работ стала не только оценка выполнения требований законодательства, но и предложения по минимизации рисков возникновения инцидентов информационной безопасности на производстве.

«Проект в “Башнефти” стал для нас важной, хотя и непростой задачей. Аудит безопасности АСУ ТП сегодня — развивающаяся область, требующая высокой квалификации специалистов. Чтобы провести оценку соответствия систем и разработать сценарии действий при реализации инцидентов ИБ по каждому из возможных событий безопасности в АСУ ТП, нам пришлось глубоко погрузиться в особенности функционирования систем этой нефтяной компании, — рассказал о проекте технический директор «Инфозащиты» Дмитрий Новиков. — Сегодня “Инфозащита” имеет в своей команде специалистов, готовых справиться с задачами самого высокого уровня при создании систем информационной безопасности для АСУ ТП».

«В последние несколько лет обострились атаки киберпреступников на АСУ ТП. Непрерывность работы таких систем влияет на работоспособность предприятия и, учитывая масштаб производства, в целом на экономическую стабильность страны. Это накладывает на нас особую ответственность при обеспечении информационной безопасности. Сегодня правительство Российской Федерации все больше внимания уделяет защите критической информационной инфраструктуры. Мы стремимся к тому, чтобы наши информационные системы были защищены на должном уровне и соответствовали требованиям российского законодательства. Аудит безопасности АСУ ТП для нас — это важный шаг в модернизации комплексной системы защиты предприятия», — заявил Михаил Романов, начальник отдела информационной безопасности Департамента экономической безопасности и защиты информации «Башнефти».