Touch Bank внедрил решение Experian по защите клиентов от онлайн-мошенничества

Touch Bank, digital-банк европейской финансовой группы OTP, запустил пилотный проект по защите пользователей электронных сервисов от мошенничества — решение FraudNet от компании Experian. FraudNet представляет собой масштабируемое решение для предотвращения онлайн-мошенничества. Комплексная платформа выявляет злоумышленников, которые открывают поддельные счета, взламывают счета действующих клиентов или проводят мошеннические онлайн-транзакции, сообщили CNews в Experian.

FraudNet помогает минимизировать риск мошенничества и потерь через распознавание пользователей электронных сервисов и отслеживание их действий. Таким образом, FraudNet позволяет повысить безопасность процесса подачи онлайн-заявлений и обслуживания транзакций, рассказали в компании.

Touch Bank использует FraudNet для анализа новых кредитных заявок, заполняемых онлайн.

«Все сервисы и продукты Touch Bank работают онлайн в реальном времени и доступны дистанционно. Нам важно использовать передовые решения для защиты наших клиентов от мошенничества. Российский рынок банковских услуг имеет ряд особенностей. В частности, мы знамениты отечественными хакерами и высокотехнологичным мошенничеством. Это одна из причин внедрения пилотного проекта с Experian, — пояснил Константин Гусеев, директор по рискам Touch Bank. — Сейчас мы обкатываем решение FraudNet, используя его для обработки всех онлайн-заявок на открытие кредитных линий. Технология позволяет нам с высокой вероятностью идентифицировать устройство, которое использовали при заполнении анкеты, сравнить его с “черным списком” и оценить, насколько это устройство соответствует профилю потенциального клиента».

Алексей Бутычин, директор операционного центра Experian в России и странах СНГ, со своей стороны заявил: «Онлайн-мошенничество растет все ускоряющимися темпами. Сервис FraudNet призван выявлять мошенников, которые стремятся фальсифицировать все большее количество транзакций, совершаемых через интернет, начиная от подачи кредитной заявки до захвата управления счетами и кражи персональных данных. Задачей FraudNet является сбор и анализ информации об электронном устройстве, с которого работает клиент, и о характеристиках сессии связи. Для Experian очень важно сотрудничество с Touch Bank, и мы рады, что нашим решением заинтересовался банк, ставящий приоритетом работу в области цифрового обслуживания клиентов».

«Мы сделали выбор в пользу Experian, потому что решение FraudNet предлагает достаточно большой уровень кастомизации и индивидуальных настроек, обеспечивает высокую точность сравнения подозрительных устройств с “черными списками”, — добавил Константин Гусеев. — Также для нас важно, что скорость оценки каждого устройства составляет всего несколько секунд. Последний пункт имеет для нас особое значение, так как ожидания клиентов от онлайн-сервисов с каждым днем становятся только выше».