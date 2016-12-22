«Аладдин Р.Д.» вошла в топ-30 крупнейших российских организаций ИБ-сектора по версии CNews Analytics

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, вошла в рейтинг «Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2016», составленный специалистами независимого рейтингового агентства CNews Analytics в ходе подготовки ежегодного исследования «Средства защиты информации и бизнеса 2016».

Как говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», по итогам деятельности за 2015 г. компания вновь улучшила свои позиции в рейтинге по сравнению с результатами предыдущего отчёта и заняла 12 строчку списка (+ 5 строк за год), в очередной раз войдя в 30 крупнейших российских организаций ИБ-сектора.

«Аладдин Р.Д.» является постоянным участником рейтинга «Крупнейшие компании России в сфере защиты информации» уже более 10 лет.