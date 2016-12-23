«Штрих-М» подтвердил совместимость своего ПО для ЕГАИС с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0

«Штрих-М» объявила результаты тестирования возможности совместного использования кассового и товароучётного программного обеспечения с крипто-ключом Рутокен ЭЦП 2.0 при работе с УТМ ЕГАИС. Как рассказали CNews в компании, была проверена отправка и получение запросов в ФСРАР, электронный документооборот с подтверждением ЭП, отправка чеков продажи акцизных товаров. Ошибок и сбоев при работе выявлено не было.

Рутокен ЭЦП 2.0 от компании «Актив» был протестирован со следующими программами «Штрих-М»: «Кассир 5», «Кассир 5 (Базовая версия)», «Розничная торговля 5», «Розничная торговля 5 (Базовая версия)», «Магазин», «Продуктовый магазин», «Торговое предприятие 5», «Торговое предприятие 5 (Базовая версия)», «Розничная сеть». Тестовые испытания Рутокен ЭЦП 2.0 и программных решений «Штрих-М» показали стабильность и надежность работы, что еще раз подтверждает возможность совместного использования данных продуктов с системой ЕГАИС.

С начала 2016 г. в России заработала Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) для контроля над розничным рынком алкогольной продукции. Для подключения, аутентификации и работы в личном кабинете ЕГАИС пользователям нужен соответствующий требованиям ФСРАР аппаратный крипто-ключ с записанным на него сертификатом квалифицированной электронной подписи (КЭП). С апреля 2016 г. программное обеспечение ЕГАИС поддерживает работу с аппаратным крипто-ключом Рутокен ЭЦП 2.0.

«Наши клиенты, использующие при работе с ЕГАИС Рутокен ЭЦП 2.0, высоко оценили работу устройства. За прошедшие 8 месяцев пользователи ЕГАИС смогли убедиться в очень высокой надежности крипто-ключа Рутокен ЭЦП 2.0, отличной производительности, полной совместимости с программным обеспечением ЕГАИС, соответствии требованиям ЕГАИС, качестве и оперативности технической поддержки. – отметил Кирилл Мещеряков, директор по управлению продуктами Рутокен компании «Актив». - Рутокен ЭЦП 2.0 был изначально разработан для безопасного и надежного использования квалифицированной электронной подписи и поэтому идеально подошел для программного комплекса ЕГАИС. Благодаря надежности и безотказной работе Рутокен ЭЦП 2.0 все больше абонентов системы ЕГАИС переходят на наши крипто-ключи».

«Мы обеспечиваем своих клиентов качественным функциональным софтом для кассового и товароучетного сегментов. Наша компания стремится как можно больше индивидуализировать софтовые продукты и решения под цели заказчика. Есть пакеты для магазинов оптовой и розничной торговли, кафе, ресторанов и других ниш. Индивидуализация направлена на решение задач конкретного объекта, чего было очень сложно добиться при использовании унифицированного ПО, - сказал представитель компании «Штрих-М» Максим Гребенников. - При проведении тестовых испытаний нашего ПО и Рутокен ЭЦП 2.0, нам важно было выяснить, что крипто-ключи Рутокен ЭЦП 2.0 полностью совместимы с системой ЕГАИС и не приводят к каким-то дополнительным сложностям и сбоям при эксплуатации. По результатам теста, Рутокен ЭЦП 2.0 признаны полностью совместимыми с программным обеспечением «Штрих-М».