InfoWatch Traffic Monitor тестируют на совместимость с серверным оборудованием Lenovo

Группа компаний (ГК) InfoWatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, и глобальная технологическая компания Lenovo, разработчик и производитель инновационных продуктов, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Как сообщили CNews в InfoWatch, стороны приступили к тестированию совместимости решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor и серверного оборудования компании Lenovo. Серверы Lenovo будут использованы при проведении пилотных проектов внедрения ИБ-решений InfoWatch.

По данным компании, за десять месяцев 2016 г. среднегодовая норма числа пилотных внедрений DLP-решения InfoWatch Traffic Monitor предыдущих лет была превышена более чем в два раза.

По данным аналитического центра InfoWatch в первом полугодии 2016 г. было зафиксировано 840 случаев утечек конфиденциальной информации из организаций — на 16% больше, чем за аналогичный период 2015 г.

«Рост числа внутренних угроз, связанных с ИБ, приводит к увеличению спроса на DLP-решения, которые позволяют выявлять в потоке данных организации конфиденциальные документы, предотвращать их утечку и защищать бизнес от действий внутренних злоумышленников, — отметил Константин Левин, директор по продажам ГК InfoWatch. — В условиях возросшего спроса на внедрения InfoWatch Traffic Monitor перед нашими специалистами по-прежнему стоит задача проводить их результативно и расширять технологическую базу системы. Возможности серверных решений Lenovo в сочетании с DLP-решением InfoWatch помогут в построении системы для защиты периметра информационной безопасности компании».

Александр Катаев, генеральный директор Lenovo Russia, со своей стороны заявил: «Серверное оборудование компании Lenovo отличается высокой производительностью и безопасностью. В нашей компании уверены, что результаты технологического партнерства с ГК InfoWatch не только дадут дополнительные возможности для реализации решений наших компаний, но и будут интересны тем компаниям, которые заботятся о защите своей информации. Наши совместные разработки будут способны предоставить необходимый уровень защиты данных, а, следовательно, и интересов бизнеса наших клиентов на пути к реализации поставленных задач».