«Лаборатория Касперского»: каждый двадцатый пользователь в России рискует потерять деньги

«Лаборатория Касперского» сообщила данные исследования рисков заражения финансовым вредоносным ПО. Как рассказали CNews в компании, в 2016 г. пользователи стали чаще сталкиваться с вредоносным ПО, предназначенным для кражи денег. За последние 12 месяцев защитные решения «Лаборатории Касперского» заблокировали попытки запуска таких зловредов почти на 3 млн устройств.

Россия возглавила список стран, в которых пользователи наиболее подвержены риску заражения финансовым вредоносным ПО, – за год с банковскими угрозами столкнулись около 5% российских пользователей, то есть каждый двадцатый.

География атак финансового вредоносного ПО в 2016 г. (доля атакованных пользователей в стране)

Эксперты «Лаборатории Касперского» связывают увеличение числа атак банковских зловредов с ростом пользователей мобильного банкинга, которые на протяжении всего года активно подвергались нападению киберзлоумышленников. Так, из 10 наиболее популярных сегодня банковских троянцев пять предназначены для кражи финансовых данных с устройств на базе Android. По сравнению с 2015 г. доля подобных атак на смартфоны и планшеты Android увеличилась в 4,5 раза.

В этом году появилось восемь новых семейств зловредов для платежных терминалов (POS) и банкоматов. Таким образом, общее число вредоносного ПО для этих устройств выросло на 20% по сравнению с 2015 г.

Всего же к концу 2016 г. в коллекции вредоносного ПО, распознаваемого защитными решениями «Лаборатории Касперского», насчитывается один миллиард объектов. Среди них вирусы, троянские программы, бэкдоры, шифровальщики, рекламное ПО и другие образцы, содержащие вредоносный код. Пятая часть этих зловредов была обнаружена автоматизированной системой, использующей технологии машинного обучения.

«Миллиард вредоносных объектов – это своего рода показательный рубеж. Эта цифра свидетельствует об огромных масштабах киберпреступного мира, который прошел путь от небольших форумов «любителей» до целой индустрии, поставившей «производство» вредоносного ПО на поток и предлагающей своим участникам всевозможный инструментарий и сервисы, – сказал Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского». – Однако мы тоже не стоим на месте. Из миллиарда файлов, составляющих сегодня нашу коллекцию, более 200 миллионов было обнаружено системой Astraea, работающей на основе технологий машинного обучения. И это лишь первый шаг на пути к более совершенному и точному распознаванию киберугроз, в том числе новых и еще не известных. Мы уверены, что будущее отрасли информационной безопасности – в сочетании глубоких знаний экспертов и передовых технологий машинного обучения».