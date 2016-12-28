Eset NOD32 защищает Северо-Западный институт управления РАНХиГС

Компания Eset продолжает сотрудничество с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. Вуз продлил лицензии на комплексное решение Eset NOD32 Smart Security Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset.

Северо-Западный институт управления — региональный кампус Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Вуз находится в Санкт-Петербурге. В его составе десять факультетов, которые ведут подготовку по 39 направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры и свыше 100 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В институте работает около 500 педагогов, более 70% преподавателей имеют ученые степени.

«В основе образовательной и научно-исследовательской работы нашего вуза — ИТ-сеть. Мы уделяем особое внимание развитию ИТ-инфраструктуры и обеспечению ее защиты, — отметил Алексей Чупланов, начальник УИТ Северо-Западного института управления РАНХиГС. — Выбор Eset NOD32, на наш взгляд, оптимален. Мы убедились в его надежности, быстродействии и удобстве на уровне рядовых пользователей и технических специалистов».