«Зарубежэнергопроект» продлил лицензии на Eset NOD32

Компания Eset объявила о продолжении сотрудничества с компанией «Зарубежэнергопроект». Организация продлила лицензии корпоративных продуктов Eset NOD32 Antivirus Business Edition и Eset NOD32 Mail Security для Microsoft Exchange Server, сообщили CNews в Eset.

«Зарубежэнергопроект» проектирует энергетические объекты в России и за рубежом. Дочернее общество компании действует в Минске. «Зарубежэнергопроект» располагает опытом комплексного проектирования тепловых энергетических станций — самостоятельно и в рамках совместных проектов с международными компаниями. Организация использует систему трехмерного моделирования PDS/SPE. Кроме того, в компании внедрена система менеджмента качества по стандартам ISO 9001.

«“Зарубежэнергопроект” разрабатывает технологии, которые объединяют все проектирующие комплексы в единую систему, — рассказал Николай Никольский, заместитель главного инженера по ИТ, начальник отдела ИТ. — Для защиты разработок и обеспечения бесперебойной работы ИТ-сети мы выбрали Eset NOD32. За время эксплуатации мы на практике убедились в быстродействии и удобстве этих продуктов, поэтому без сомнений продлеваем лицензии».