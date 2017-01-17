Eset: Rakos строит ботнет из устройств интернета вещей

Eset объявила о том, что ее специалисты обнаружили вредоносную программу Linux/Rakos, атакующую устройства интернета вещей. Как рассказали CNews в компании, по аналогии с известными червями для Linux, Rakos ищет встроенные устройства и серверы с открытым SSH-портом и слабыми или заводскими паролями. Зараженные устройства используются для дальнейшего распространения программы.

Атака начинается с небольшого списка IP-адресов, затем число целей увеличивается. В настоящее время заражение угрожает только слабо защищенным устройствам. Есть информация о пострадавших в результате сброса до заводских настроек и установки паролей по умолчанию.

Если заражение успешно, Linux/Rakos разворачивает на устройстве локальный НТТР-сервер. Он позволяет новым версиям программы закрывать процессы старых версий и преобразовать URL-запросы.

Бот также разворачивает веб-сервер, который прослушивает входящие соединения на случайных ТСР-портах – порт выбирается случайным образом в диапазоне от 20000 до 60000.

Далее программа направляет НТТР-запрос, содержащий информацию о зараженном устройстве, включая логин и пароль, на командный сервер злоумышленников.

Пока Rakos строит ботнет из незащищенных устройств и не используется для злонамеренных действий. В будущем можно ожидать появления новых функций – от проведения DDoS-атак до рассылки спама.

Специалисты Eset не исключают, что программа представляет собой результат неудачного эксперимента.