Оборудование TFortis используется в системе безопасности Новосибирского судоходного шлюза

FortTelecom объявил о том, что его коммутаторы TFortis PSW-1 стали частью комплексной системы безопасности, реализованной в рамках проекта по построению системы видеонаблюдения на Новосибирском судоходном шлюзе. Как рассказали CNews в компании, проект реализован компанией «Интегра-С».

Новосибирский судоходный шлюз входит в состав транспортно-энергетического узла Новосибирска. Перед интеграторами стояла задача усовершенствовать существующие средства обеспечения безопасности для повышения уровня защищенности объекта.

Система телевизионного наблюдения предназначена для видео документирования технологических процессов, а также для трансляции оператору видеоизображения в случае получения извещения о тревоге с целью своевременного противодействия нарушителям.

Оборудование было выбрано с учетом климатических условий объекта: резко-континентальный климат, холодная и продолжительная зима и короткое жаркое лето. Составляющими системы стали коммутаторы TFortis PSW-1, поворотные и стационарные камеры Integra. Для защиты камер от неблагоприятных воздействий окружающей среды были использованы термокожухиTFortis TH-01.

Проект был реализован на базе интеграционной платформы «Интегра-Планета-4D», представляющей собой геоинформационную систему (ГИС) высокого уровня, в которой все объекты, датчики, устройства и видеоизображение привязаны к географическим координатам и времени.