«Домашние деньги» внедрили антифрод-технологию для выявления поддельных паспортных данных

Компания «Домашние деньги», компания российского рынка микрофинансирования, внедрила антифрод-технологию, позволяющую идентифицировать поддельные паспортные данные, поступающие в систему на этапе получения заявки на заем. Об этом CNews сообщили в «Домашних деньгах».

Инструмент призван помочь в предотвращении как внутреннего, так и внешнего мошенничества. Технология позволяет выявить мошенническое намерение оформить заем, изменив данные в паспорте, и не обслуживать его в дальнейшем. Для этого мошенники искажают паспортные данные в документе, предоставляя поддельные копии.

Система сканирует копию паспорта, сравнивает с ранее поступавшими документами и вычисляет процент совпадения, используя доработанные алгоритмы Дамерау-Левенштейна, Noise Map, Key Points, SIFT.

Данная система антифрода разработана специалистами компании с учетом клиентской базы — за все время работы компания обслужила порядка 1 млн заемщиков, при этом проанализировала около 7 млн заявок от уникальных физических лиц. Новая технология определения внешнего мошенничества работает несколько месяцев, и компании уже удалось предотвратить более 100 мошеннических попыток получения займа, указали в «Домашних деньгах».