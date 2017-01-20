Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform получило сертификат ICSA Labs

Продукт «Лаборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack Platform прошел квалификационное тестирование независимой лаборатории ICSA Labs в категории защиты от целенаправленных атак и передовых угроз (ATD, Advanced Threat Defense). Об этом CNews сообщили в «Лаборатории Касперского».

Тестирование представляло собой симуляцию реальной среды и длилось 33 дня. За это время на серверы, защищенные Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, было проведено 550 атак вперемешку с 377 «чистыми семплами» — это объекты, которые содержат в себе подозрительную активность, но не относятся к вредоносным (например, программа, которая делает снимки экрана, но не использует их в злонамеренных целях).

По результатам теста решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform обнаружило 99,44% атак, пропустив всего три объекта и показав минимальный уровень ложных срабатываний — 0,265% (один случай), рассказали в компании.

По словам экспертов ICSA Labs, 99,44% — высокий уровень обнаружения, превышающий порог сертификации в этом году. Все угрозы на момент тестирования были новыми или малоизученными, при этом 97% обнаруженных решением «Лаборатории Касперского» зловредов существовали не более одного часа (zero-hour).

«Особенно здорово, что уровень защиты измеряется не “точечно” в определенный момент времени, а в течение длительного периода: таким образом тест показывает эффективность решения максимально приближенно к реальным требованиям заказчиков», — подчеркнул Олег Глебов, руководитель направления развития решений по противодействию целенаправленным атакам «Лаборатории Касперского».

ICSA Labs (International Computer Security Association) — независимое подразделение телекоммуникационной компании Verizon, которое занимается тестированием и сертификацией решений в области информационной безопасности с 1989 г.