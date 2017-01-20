Совместимость продуктов «Рутокен» с ROSA Crypto Tool подтверждена на практике

«Актив» и «РОСА» объявили о том, что в рамках партнерства было проведено совместное тестирование, подтвердившее совместимость продуктов «Рутокен» с приложением ROSA Crypto Tool, предназначенным для удобной работы с электронной подписью в ОС РОСА.

Работа с электронной подписью с помощью КриптоПро CSP в операционных системах Linux раньше требовала знания множества консольных команд. Это было неудобно и непонятно простым пользователям. Сотрудники компании «РОСА» решили исправить этот недостаток и создали приложение ROSA CryptoTool. В программе реализована подпись и проверка подписи файлов в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.10-2001.

Специалисты «Актив» провели тестирование продуктов «Рутокен» с ROSA Crypto Tool. Испытания показали стабильность работы приложения с устройствами «Рутокен», что делает возможным удобное совместное использование продуктов в ОС РОСА. Используя приложение и токены «Рутокен», можно подписывать и проверять подпись файлов, шифровать и расшифровывать файлы, а также отделять подпись от файлов. Приложение распространяется под лицензией BSD.

Компании «Актив» и «РОСА» являются технологическими партнёрами с 2015 г. «РОСА» - разработчик системного ПО, в том числе по требованиям российского законодательства в области защиты информации. В линейке продуктов — настольные и серверные операционные системы с оригинальным эргономичным интерфейсом, системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов. Решения «РОСА» предназначены для образовательных учреждений, государственных и коммерческих структур.

«При проведении тестовых испытаний работы нашей программы и идентификаторов "Рутокен" нам важно было выяснить, что приложение ROSA Crypto Tool полностью совместимо с самыми популярными устройствами для аутентификации и электронной подписи на отечественном рынке, и их совместная работа не приводит к сложностям у пользователей. По результатам теста, устройства "Рутокен" признаны полностью совместимыми с ROSA Crypto Tool. Наши клиенты получат качественное решение от компании «Актив» в области аппаратной аутентификации и электронной подписи при создании защищенных автоматизированных систем, использующих ОС РОСА», - отметил Сергей Александров, коммерческий директор «РОСА».

«Сотрудничество компаний «Актив» и «РОСА» является одним из шагов по продвижению к новым безопасным и совместимым решениям. Поддержка линейки продуктов Рутокен в приложении ROSA Crypto Tool открывает новые возможности для наших заказчиков по использованию двухфакторной аутентификации и электронной подписи в решениях, базирующихся на сертифицированных операционных системах семейства РОСА», - отметил Кирилл Мещеряков, директор по управлению продуктами «Рутокен» компании «Актив».