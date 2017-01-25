Чистый долг Inoventica достиг положительного значения в 100 млн руб.

В результате досрочного погашения последнего внутригруппового обязательства чистый долг головной компании группы Inoventica — ЗАО «Коммуникации для инноваций» (КДИ) — достиг положительного значения, превышающего p100 млн. Об этом CNews сообщили в Inoventica.

КДИ ожидает погашения указанных обязательств траншами в течение 2017 г. и 2018 г. После получения указанные средства будут направлены частично на выплату акционерам, а в основном — на финансирование перспективных инновационных программ развития компании, к которым относятся игровые платформы и интернет вещей.

Также значительные средства планируется направить на развитие самого динамично развивающегося из существующих направлений группы — системы защиты от DoS- и DDoS-атак.

В рамках реализуемой стратегии группа Inoventica продолжает поиск дополнительных направлений инвестирования свободного денежного потока и открыта для соответствующих предложений.