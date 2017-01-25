Облачная служба Fortinet FortiCare 360° обеспечивает непрерывную оценку защищенности корпоративных сетей

Компания Fortinet, мировой разработчик решений по обеспечению информационной безопасности, объявила о выпуске новой облачной службы FortiCare 360°. Эта служба осуществляет поддержку ИТ-ресурсов организаций и поставщиков услуг при помощи автоматизированного аудита производительности и оценки работоспособности средств безопасности, выполняющихся на базе адаптивной системы сетевой безопасности, сообщили CNews в Fortinet. Также используются рекомендации специалистов компании по защите информации.

Службы FortiCare 360° непрерывно анализируют работоспособность средств FortiGate и FortiWiFi в целях заблаговременного поиска путей оптимизации и обнаружения потенциальных проблем, подлежащих оперативному устранению.

Эффект автоматизированных оценок производительности сети закрепляется благодаря проведению ежемесячно процедур аудита состояния среды безопасности, которые включают в себя получение индивидуальных рекомендаций специалистов по безопасности Fortinet.

Решение FortiCare 360° оптимизирует операции в сфере ИТ-безопасности, благодаря чему организации и поставщики услуг получают стратегически важную информацию и рекомендации специалистов. Это способствует оптимизации структуры сети и повышению оперативности устранения проблем.

Служба FortiCare обеспечивает ежедневную круглосуточную поддержку облачных служб FortiCare 360°. Таким образом, клиенты могут воспользоваться круглосуточной технической поддержкой и услугой по быстрой замене оборудования в случае маловероятного сбоя. Благодаря службам поддержки Fortinet FortiCare клиенты могут выполнять операции по разработке, развертыванию инфраструктуры адаптивной системы сетевой безопасности и управлению ей, будучи уверенными в том, что за безопасность их сетей отвечают передовые средства защиты.

«По данным отчета компании Verizon Data Breach Investigations Report в 2016 году, неправильно настроенные, лишь частично оптимизированные и работающие с ошибками компоненты системы безопасности — вот основная причина получивших всемирную огласку инцидентов, связанных с нарушением систем защиты. К сожалению, важнейший процесс согласованной оценки и оптимизации состояния разных элементов корпоративной системы безопасности может занять много времени и оказаться чрезвычайно ресурсоемким, — указал Джон Мэддисон (John Maddison), первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet. — Наши облачные службы FortiCare 360° решают эту проблему, задействуя адаптивную систему сетевой безопасности Fortinet в целях предоставления ИТ-специалистам компании оценок состояния устройств безопасности и рекомендаций специалистов компании Fortinet по защите информации в упреждающем режиме».

По словам представителей Fortinet, адаптивная система сетевой безопасности компании изменила подход к обеспечению корпоративной безопасности благодаря инновационной технологии связи между устройствами безопасности, которая поддерживает согласованное и автоматизированное принятие мер реагирования на угрозы и оптимизирует операции в сфере ИТ-безопасности.

Облачные службы Fortinet FortiCare 360° доступны для приобретения по всему миру.