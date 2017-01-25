Решения «Лаборатории Касперского» защищают ИТ-инфраструктуру «Башинформсвязи»

Comparex объявила о завершении проекта по поставке и внедрению антивирусного решения Kaspersky Endpoint Security for Business и Kaspersky Security для почтовых серверов «Башинформсвязь». Как рассказали CNews в компании, в результате реализации проекта свыше тысячи рабочих мест сотрудников компании защищены от вредоносных программ, вирусов и спама, повышена управляемость ИТ-инфраструктуры.

Сегодня «Башинформсвязь» — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Башкортостана и Приволжского федерального округа, имеющая структурные подразделения во всех городах и районах республики Башкортостан. Под торговой маркой Bashtel оператор предоставляет полный спектр современных телекоммуникационных услуг для дома и офиса: телефонная связь, широкополосный доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные сервисы, видеонаблюдение, корпоративные сети, дата-центры и прочие услуги.

«Башинформсвязь» принимает участие в разработке новых сервисов и услуг для своих клиентов и предъявляет серьезные требования к работоспособности и защищенности своей ИТ-инфраструктуры.

По результатам тендера компанией Comparex были проведены работы по внедрению специального решения для почтовых серверов - Kaspersky Endpoint Security for Business и Kaspersky Security. Этот продукт от известного российского производителя наиболее быстро реагирует на новые угрозы, распространяемые именно в РФ. Также в составе Kaspersky Endpoint Security for Business есть технологии, реагирующие на угрозы, еще не занесенные в базы сигнатур вредоносного ПО.

На сегодняшний день внедрение комплексного антивирусного решения Kaspersky Endpoint Security for Business и Kaspersky Security для почтовых серверов помогли «Башинформсвязи» повысить уровень защиты файловых серверов, рабочих станций предприятия, получить удобное централизованное управление и в целом улучшить управляемость и защищенность ИТ-инфраструктуры.