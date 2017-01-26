Специалисты ГК InfoWatch обучили сотрудников и преподавателей российских вузов навыкам работы с DLP-системами

Группа компаний (ГК) InfoWatch провела образовательный курс для сотрудников и преподавателей российских вузов, который включил в себя обучение навыкам работы с решениями для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты организаций от внутренних угроз. Очное обучение программе «Офицер информационной безопасности» в формате онлайн-видеоконференцсвязи прошли 44 сотрудника вузов, специализирующихся на подготовке специалистов по информационной безопасности (ИБ), в том числе пятеро руководителей кафедр ИБ. Всего в программе приняли участие представители семи вузов из трех федеральных округов и шести городов — Москвы, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Сыктывкара и Череповца, сообщили CNews в InfoWatch.

В ходе теоретических и практических занятий специалисты по информационной безопасности и технические эксперты InfoWatch представили возможности новейших DLP-решений, ключевые технологии анализа данных, способы интеграции с сетевыми устройствами, а также типовые схемы развертывания ИБ-систем в инфраструктуре предприятия.

Отдельное внимание было уделено особенностям эксплуатации модуля для контроля сетевых каналов передачи данных, а также архитектуре и возможностям развертывания модуля для защиты рабочих станций сотрудников, который осуществляет контроль печати и копирования документов на съемные носители, позволяет контролировать порты и съемные устройства.

«Мы рекомендовали всем участникам проходить двухдневное обучение, чтобы они были лучше подготовлены как к обучению студентов, так и к развертыванию демонстрационных стендов в учебных заведениях, — отметил руководитель направления по взаимодействию с учебными заведениями ГК InfoWatch Алексей Безгодов. — Оба учебных дня получились крайне насыщенными. Первый блок был направлен на получение основных знаний и навыков для работы с системами предотвращения утечек информации, при этом мы снабдили его демонстрацией и практическими занятиями, которые позволили раскрыть все необходимые особенности и нюансы работы. Второй день мы посвятили более глубоким техническим деталям, которые были особенно полезны специалистам, которые уже имеют компетенции и практический опыт работы с базами данных в Linux, PosgreSQL и Oracle и обладают навыками их администрирования».