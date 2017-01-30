Eset зафиксировала фишинговую атаку на пользователей PayPal

Eset предупредила о новой фишинговой атаке, ориентированной на пользователей PayPal. Атака начинается с фишингового письма, имитирующего официальное сообщение сервиса. Пользователя предупреждают о подозрительной активности и предлагают подтвердить личность, чтобы вернуть доступ к аккаунту PayPal. Грамматические ошибки указывают на то, что автор не является носителем английского языка, но неопытных пользователей это редко наводит на подозрения, сообщили CNews в Eset.

Нажав на кнопку «Вход в систему», пользователь перенаправляется не на сайт PayPal, как ожидает, а на стороннюю площадку. Как и в ряде других фишинговых кампаний, мошенники используют динамически генерируемые URL, иногда незначительно отличающиеся от оригинала.

Текст на фишинговой странице подтверждает исходное сообщение. Пользователю предлагают ввести персональную информацию, чтобы восстановить доступ к аккаунту. Полученные данные будут использованы для взлома настоящего PayPal-счета.

Специалисты Eset рекомендуют игнорировать спам и подозрительные ссылки. Для защиты доступа к веб-сервисам необходимы сложные неповторяющиеся пароли и по возможности двухфакторная аутентификация.