Россия — в топ-3 стран с самым большим числом сторонников обмена ПДн на преимущества

Более четверти (27%) интернет-пользователей в 17 странах мира полностью поддерживают идею поделиться своими персональными данными в обмен на преимущества, например, скидки или персонализированный сервис. Категорически не желают делиться своими данными лишь 19% потребителей, сообщили CNews в компании GfK.

В ходе онлайн-опроса GfK респондентам предложили указать, насколько они согласны или не согласны с утверждением «Я готов поделиться своими личными данными (о здоровье, финансовом положении, водительской истории, использовании электроэнергии и т.п.) в обмен на преимущества или льготы, например, более низкие расценки или индивидуальное обслуживание, используя шкалу, где «1» означает «абсолютно не согласен», а «7» — «полностью согласен».

Абсолютное согласие с предложенным утверждением выразили равное количество мужчин и женщин — по 27%. При этом несогласных с утверждением оказалось больше среди женщин — 21%, тогда как мужчин — 18%.

Среди участников опроса в возрасте 20-30 и 30-40 лет оказалось больше всего желающих обменять информацию о себе на скидки или бонусы. Свою готовность сделать это выразила треть респондентов (33% и 34% соответственно). В возрастной группе 15-19 лет готовы поделиться персональными данными 28% потребителей.

Китай возглавил четверку стран, где больше всего респондентов хотели бы получать привилегии в обмен на информацию о себе: 38% участников онлайн-опроса полностью согласились с предложенным утверждением, тогда как абсолютно не согласных оказалось всего 8%. В топ стран с самым большим числом желающих обменять данные на скидки и преимущества попали также Мексика (30%), Россия (29%) и Италия (28%).

Топ-5 стран с самым большим числом несогласных получать преимущества в обмен на персональную информацию возглавила Германия, где предложенное утверждение отказались поддержать 40% опрошенных. За ней следует Франция (37%), Бразилия (34%), Канада (31%) и Нидерланды (30%).

По мнению представителей GfK, результаты опроса помогут поставщикам продуктов или услуг лучше понять свои целевые аудитории и их готовность откликнуться на предложения, связанные с раскрытием или предоставлением персональной информации и данных.