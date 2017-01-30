В ядрах Linux на RHEL 6 и RHEL 7 обнаружены уязвимости

Virtuozzo сообщила об обнаружении уязвимости системы безопасности ядра Linux и предложила обновления ReadyKernel для их исправления. Как рассказали CNews в компании, в конце прошлого года инженеры Virtuozzo, постоянно отслеживающие появление новых угроз безопасности, обнаружили уязвимость в ядре Linux (Bug 1284450 - CVE-2015-8539). Эта уязвимость потенциально позволяет полностью вывести из строя сервер, как из приложения на хосте, так и прямо из контейнера. Проблема кроется в системе управления ключами Linux, которая может дать атакующему дополнительные привилегии или даже позволить вывезти из строя всю машину.

Благодаря выделенной команде инженеров, работающих над проблемой безопасности, Virtuozzo удалось обнаружить и подтвердить существование этой проблемы в ядрах Linux базирующихся на RHEL6/7. При этом следуя правилам «ответственного раскрытия» (responsibly disclosure), мы сообщили о проблеме другим производителям дистрибутивов Linux прежде чем сделать эту информацию публичной. А вместе с возможностью обновления без перезагрузки ReadyKernel, применение патчей безопасности не приводит к простоям систем и обеспечивает вашим клиентам закрытие обнаруженных уязвимостей без прерывания в предоставлении сервисов.

Новая уязвимость обнаружена в ядрах RHEL 6 и RHEL 7. Исправления выпущены для обеих версий ОС RHEL, а также ReadyKernel для Virtuozzo 7 и CentOS 7.

Некоторые из данных обновления содержат публично известные уязвимости ядра и поэтому должна быть установлены в срочном порядке.

Пользователи Virtuozzo 7 могут получить новейшее обновление через сервис ReadyKernel.

Virtuozzo ReadyKernel позволяют пользователям сразу же применять обновления безопасности без перезапуска систем. ReadyKernel использует технологию kpatch, которая позволяет применить патч за считанные секунды и без остановки запущенных процессов.

Информация об обновлениях ReadyKernel для различных поддерживаемых ядер доступна по адресу https://readykernel.com/.